¿No quiere a Alianza Lima en semifinales? El dineral que Rodrigo Ureña donó tras los incidentes del Independiente vs. U. de Chile

Siguen las informaciones respecto a cuál será la decisión final de Conmebol tras los incidentes ocurridos en el duelo por Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda vs. U. de Chile. Así como Alianza Lima estaría muy al pendiente de lo que pueda ocurrir para conocer a su próximo rival del torneo, un referente de Universitario de Deportes generó tendencia por un noble gesto económico.

Resulta que Rodrigo Ureña, volante chileno que desde hace algunas temporadas se ha convertido en un baluarte club merengue, recordó su pasado en la Universidad de Chile y recientemente se hizo público que realizó una importante donación de dinero para todos los hinchas agraviados que estuvieron presentes en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini el pasado miércoles 20 de agosto.

Fuente: Universidad de Chile.

A través de la cuenta de Instagram conocida como ‘Salas Clothing‘, se pudo revelar que Rodrigo Ureña se puso en contacto luego de los acontecimientos vistos en Avellaneda y no lo pensó dos veces al brindar su ayuda. Donó un total de 1.5 millones de pesos chilenos que fue enviado en la brevedad y así solucionar algunas cuestiones de los hinchas de Universidad de Chile que todavía permanecen recuperándose en Argentina.

Fuente: @salas.clothing

Fuente: @fanaticospe

Lo último que se sabe sobre el caso entre Independiente y Universidad de Chile

Si bien hay algunas versiones en donde se informa que Universidad de Chile tendría algunas chances mayores de acceder a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y que en todo caso gran parte de la responsabilidad tras lo hechos en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini sería de Independiente de Avellaneda, lo concreto al día de hoy es que todavía no hay indicios de la resolución final.

Será la Conmebol quien determinará cuál será la suerte de ambos equipos en el torneo continental. Las instituciones en cuestión tienen hasta el próximo 27 de agosto para realizar sus respectivos descargos y a partir de ahí es que se esperaría el desenlace de un caso que de todas maneras debería marcar un precedente en el continente para empezar a erradicar los actos de violencia.

Fuente: @okdobleamarrilla

¿Cuál es el presente de Rodrigo Ureña?

Rodrigo Ureña se encuentra recuperándose de un desgarro sufrido en el duelo de ida frente a Palmeiras por la Copa Libertadores. Por ello es que el día de hoy no podrá decir presente en el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima. Es muy probable que acompañe a la delegación merengue y sea un hincha más para sus compañeros, pero todavía deberá concentrarse en ponerse a punto en lo físico para la reanudación de la Liga 1.

