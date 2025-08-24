¿Alianza Lima ya tiene rival?: Mr. Peet reveló la posible decisión de CONMEBOL

Alianza Lima está a la espera de una respuesta definitiva de parte de CONMEBOL sobre su próximo rival en la Copa Sudamericana. Esta es una decisión que no es para nada sencillo de determinar, pero se han comenzado a dar rumores fuertes de la decisión que se tomará.

Debido a los deplorables actos de violencia en el estadio Libertadores de América, el cuadro ‘blanquiazul’ todavía no tiene rival en los cuartos de final. Tanto hinchas de Independiente como la Universidad de Chile ocasionaron una batalla campal que terminó muy mal. Esto obligó al máximo ente del fútbol sudamericano a determinar que el partido se terminó por ‘Cancelar’.

Esto deja a Alianza Lima esperando a su próximo rival o si pasa directamente a las semifinales de la Sudamericana. No obstante, el periodista Mr. Peet dio a conocer lo que sería la posible decisión definitiva de parte de la CONMEBOL. La cual todavía tendrá un tiempo para dar a conocer su respuesta.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre el próximo rival de Alianza Lima?

En el programa ‘A Presión Radio’ dio a conocer sobre el fuerte rumor que está sonando en Paraguay. Sede de la CONMEBOL, que estaría analizando fuertemente la posible sanción a los dos clubes que podrían terminar descalificados. Algo que sería una fuerte sanción para ambos clubes.

“Hablé con Claudio Coronel, y me contó que hay un rumor muy fuerte en Paraguay, más aún teniendo en cuenta la campaña de Conmebol, FIFA y UEFA contra la violencia y el racismo. Es más, me dijo que si a Ceppelini le pusieron cuatro meses por decir ‘anda pa’ allá boliviano’, y a Colo-Colo le cerraron la cancha por cuatro fechas; entonces me dijeron que, aparentemente, estas medidas no están siendo efectivas. Bueno, el rumor en Asunción es que podrían ser descalificados los dos“, explicó.

Eso sí, en este caso todavía no hay una decisión definitiva y se está trabajando en poder llegar a la mejor decisión posible. Pero acá va a primar más que todo, lo mucho que se pueda convencer a la CONMEBOL de no sancionar a uno u otro equipo.

“Pero, también me dijo que hay un ‘lobby de pu***’, entre la AFA y la CBF, donde la Confederación Brasileña se había manifestado pidiendo la descalificación (…) Hay rumores muy fuertes, pero lo real es que la Conmebol ha abierto un expediente. Entre 7 a 10 días demorará el fallo. ¿Qué juega a favor de Conmebol? Que hay fecha de Eliminatorias”, sentenció.

¿Para cuándo jugaría Alianza Lima los cuartos de Copa Sudamericana?

De llegar a tener un rival en los cuartos de final, Alianza Lima jugaría primero en condición de local. De esta forma el encuentro de ida sería en el estadio Alejandro Villanueva el día jueves 18 de setiembre. Por otro lado, el juego de vuelta se daría el día jueves 25 del mismo mes. Así que habrá que esperar una decisión definitiva sobre el caso.

