Llegó la burla: El primer mensaje de Universitario tras la eliminación de Alianza Lima

Se terminó el sueño para Alianza Lima y ahora empieza la pesadilla. Siendo eliminado de la Copa Sudamericana a manos de la Universidad de Chile, el equipo de Perú no pudo pasar los cuartos de final y eso motivó la burla de Universitario.

No dejando pasar la oportunidad para burlarse de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana, Universitario empleó sus redes sociales para mofarse apenas terminó el partido ante la Universidad de Chile.

Colocando una picante publicación en sus redes sociales, el equipo de Universitario se burló de Alianza Lima luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana: “La U es clave” y con el Hashtag: “La garra del único grande”.

Pero el mensaje de Universitario no llegó solo, a la frase le acompañó la foto de un banderín en el que aparecen Lolo Fernández y el símbolo de la ‘U’. Con esta burla consumada, ahora no hay ningún equipo peruano en ningún certamen internacional.

El primer mensaje de la ‘U’ tras eliminación de Alianza. (Foto: Universitario)

Alianza Lima eliminado de la Copa Sudamericana

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana a manos de la Universidad de Chile. Perdiendo por 2-1 en el resultado global, el cuadro de Perú quedó fuera en cuartos de final y ahora se tendrá que enfocar en el Torneo Clausura.

Pero la situación no es nada fácil pues Alianza Lima está muy relegado en el Torneo Clausura. A falta de disputar su partido por la fecha 11, el equipo de Néstor Gorosito es quinto con 15 puntos y está a 6 de Universitario, único líder.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima vuelve a jugar este domingo 28 de septiembre ante Cienciano en el Cusco. En partido válido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1, el equipo íntimo tendrá que hacer todo para ganar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 6:00 PM.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Universitario vuelve a jugar este sábado 27 de septiembre ante Cusco. En partido válido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1, el equipo crema tendrá que hacer todo para ganar en el estadio Monumental desde las 6:00 PM.