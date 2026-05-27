Qué pasa si Cienciano gana, empata o pierde ante Juventud por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano recibe a Juventud por la fecha 6 del Grupo B de la Copa Sudamericana y tiene chances de clasificar a octavos de final.

Cienciano llega a la última fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana con todo en juego y la posibilidad real de clasificar a la siguiente fase del torneo. El cuadro cusqueño recibirá a Club Atlético Juventud en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en un partido donde no hay margen de error para seguir con vida en el certamen internacional.

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El panorama del grupo está extremadamente apretado, ya que Cienciano comparte la cima con Academia Puerto Cabello y Atlético Mineiro, todos con 7 puntos, mientras que Club Atlético Juventud también se mantiene en pelea con 6 unidades, lo que convierte esta definición en una de las más cerradas de la fase de grupos.

Si el equipo dirigido por el comando técnico de Horacio Melgarejo logra una victoria en casa, asegurará automáticamente el primer o segundo lugar del grupo dependiendo del resultado del duelo entre Academia Puerto Cabello y Atlético Mineiro en Brasil, manteniéndose con opciones de avanzar directamente a octavos de final o disputar el repechaje contra un tercero de la Copa Libertadores.

En caso de empate, el conjunto cusqueño aún podría clasificar, pero quedaría obligado a esperar el resultado del otro partido del grupo para conocer su futuro en el torneo. Sin embargo, una derrota en casa significaría la eliminación inmediata de la Copa Sudamericana, ya que los demás equipos lo superarían en la tabla.

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Así anunció Cienciano su partido de HOY ante Juventud por la Copa Sudamericana. (Foto: Cienciano)

Cienciano se juega la vida en Cusco por la Sudamericana

Todo está servido para un cierre dramático en el Inca Garcilaso de la Vega, donde Cienciano intentará aprovechar su localía y la altura de Cusco para quedarse con una victoria clave que lo mantenga en competencia internacional.

El partido ante Club Atlético Juventud no solo definirá su futuro inmediato, sino que también puede marcar una de las campañas más importantes del club en torneos Conmebol en los últimos años.

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¿A qué hora juegan HOY Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana?

Cienciano juega HOY ante Juventud desde las 5:00 PM en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y por la fecha 6 del Grupo B de la Copa Sudamericana.

¿En qué canal ver el partido Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana?

Para ver en vivo y en directo el partido de Cienciano vs. Juventud tienes que sintonizar la señal oficial de DirecTV Sports y si deseas seguir las incidencias desde tu celular vía streaming online tienes que contar con la aplicación oficial de DGO.

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Datos claves

Cienciano enfrentará a Club Atlético Juventud en el Cusco por la Copa Sudamericana.

El cuadro imperial comparte el liderato del Grupo B con 7 puntos junto a otros dos clubes.

Una victoria de Cienciano asegurará su clasificación directa a octavos o al repechaje del torneo.