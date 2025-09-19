Mientras Gorosito lo deja de lado, la hinchada de Alianza Lima exige a este jugador de titular

Alianza Lima tiene un panorama sombrío en la Copa Sudamericana. Empatando de local sin goles ante la Universidad de Chile, ahora tendrá que devolver la visita para saber quién pasa a semifinales. Además de la clara desventaja numérica, también está la baja de Carlos Zambrano por expulsión.

Ante esto, los hinchas de Alianza Lima se volcaron a las redes sociales para pedirle al técnico Néstor Gorosito que recapacite. Y es que ahora el equipo íntimo tendrá que devolver la visita y jugar ante la Universidad de Chile en el estadio de Coquimbo. Si bien será a puertas cerradas, los fanáticos blanquiazules ya hicieron su pedido para que un suplente sea titular.

El hincha de Alianza Lima pidió a Pedro Aquino como titular para el partido de vuelta ante la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Uno de ellos fue Javier Inca con la cuenta @incasico: “Aquino ordenó ese mediocampo. Más minutos para ese muchacho”.

Otro comentario sobre la inclusión de Pedro Aquino en el once titular de Alianza Lima fue el del usuario Yitzz, con la cuenta @YngYtzz: “Sin Pedro Aquino en la cancha Néstor Gorosito condicionó demasiado a los defensas”.

Pedro Aquino con la camiseta de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Los números de Pedro Aquino en Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Pedro Aquino ingresó en el minuto 77 en reemplazo de Alessandro Burlamaqui y ordenó el mediocampo de Alianza Lima vs. Universidad de Chile. Estando 13 minutos, el volante tocó 16 veces el balón, dio 11 pases precisos de 12, 1 pase clave y 1 pase largo acertado de 2.

Además, ganó 1 duelo en el suelo de 2, perdió 1 posesión, cometió 1 falta, realizó 1 despeje y tuvo 2 intercepciones de la pelota. En general, la página Sofascore le dio un puntaje total de 7.0.

¿Cuánto gana Pedro Aquino?

Pedro Aquino gana 50 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Es decir, el volante por temporada se lleva 600 mil dólares.

¿Qué resultado necesita Alianza Lima para clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima necesita ganar para pasar de forma directa a las semifinales de la Copa Sudamericana. Hay que recordar que el equipo de Perú obtuvo un empate sin goles en la ida de los cuartos de final y si quiere acceder a semifinales de forma directa debe ganar.

