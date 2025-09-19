Alianza Lima llegó a un acuerdo de último minuto con Néstor Gorosito

Información oficial y de último minuto: Alianza Lima llegó a un nuevo acuerdo con el técnico Néstor Gorosito. Todo sucedió tras el partido ante la Universidad de Chile, válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con la información exclusiva del periodista César Luis Merlo, el hombre de prensa reveló que ya hay un acuerdo entre el club y el entrenador: “Néstor Gorosito renovó contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2026. Todos los documentos ya se encuentran firmados y solo resta que el club oficialice la continuidad”.

Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima hasta el 2026

Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima hasta el 2026. (Foto: Getty Images)

La noticia venía muy encaminada pues el mismo técnico confesó en la conferencia tras el Alianza Lima vs. Universidad de Chile que “solo es cuestión de firmar los papeles”. De igual forma, el entrenador Néstor Gorosito confirmó que la Federación Peruana de Fútbol nunca lo buscó: “no recibí ningún llamado”.

La renovación de Néstor Gorosito por parte de Alianza Lima supone su extensión de contrato de diciembre del 2025 a diciembre del 2026. Con ello, el equipo íntimo asegura al entrenador, le aumenta el sueldo y le pone una cláusula de salida millonaria.

Los números de Néstor Gorosito con Alianza Lima

Néstor Gorosito ha conseguido hazañas admirables con Alianza Lima en lo que va de la temporada 2025. Si bien su paso por la Liga 1 de Perú no ha sido el óptimo, en el ámbito internacional sí ha logrado gestas dignas del aplauso de todos.

Así pues, entre las conquistas más grandes se recuerdan los triunfos ante Boca Juniors por la Copa Libertadores y Gremio por la Copa Sudamericana. Además, también están los partidos por las rondas previas a la fase de grupo de la Copa Libertadores y los posteriores en los cruces directos de la Copa Sudamericana.

