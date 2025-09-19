La fuerte respuesta de la prensa chilena contra Carlos Zambrano tras su expulsión: “Los peruanos…”

Noche triste para Carlos Zambrano, que vio como el árbitro Ramón Abatti le sacaba la roja tras su segunda amarilla. Teniendo que salir del campo de juego expulsado, la situación no fue ajena en Chile y la prensa de ese país destruyó al zaguero de Alianza Lima. Además, también recordó un episodio entre el ‘Kaiser’ y Charles Aránguiz, jugador al que le cometió la falta.

Para entrar en contexto, todo sucedió en el minuto 64 del partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile. Estando la pelota en el mediocampo, Carlos Zambrano le metió un codazo a Charles Aránguiz al momento de saltar por el balón. El árbitro no perdonó la acción, le mostró la segunda amarilla y luego la roja de la expulsión.

Tras ello, la prensa chilena informó rápidamente sobre lo sucedido y no tardó mucho tiempo en recordar un episodio entre Carlos Zambrano y Charles Aránguiz en la Copa América, día en que el ‘Kaiser’ también fue expulsado: “Pasan los años y hay cosas que no cambian. Carlos Zambrano fue expulsado en Alianza Lima, tras ver la segunda amarilla por un codazo sobre Charles Aránguiz”, comenzó el medio TNT Sports Chile.

Publicidad

Publicidad

Luego, cerrando su intervención, el medio también recordó que Carlos Zambrano y Charles Aránguiz se habían enfrentado anteriormente: “En la Copa América del 2015, estos mismos protagonistas tuvieron un momento similar, donde el zaguero peruano agredió al volante chileno en las semifinales del torneo”, complementó TNT Sports Chile.

TNT Sports le dedicó una publicación a Carlos Zambrano. (Foto: Producción Bolavip)

¿Hasta cuándo Carlos Zambrano tiene contrato en Alianza Lima?

Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. Fichado en enero del 2023, si cumple todo su vínculo estará durante cuatro temporadas en el equipo de La Victoria.

Publicidad

Publicidad

Hay que recordar que Carlos Zambrano ha expresado su intención de retirarse del fútbol en Alianza Lima. Lo cierto es que con 36 años actualmente, la idea no suena muy descabellado y lo más probable es que termine sucediendo.

ver también Alianza Lima llegó a un acuerdo de último minuto con Néstor Gorosito

Alianza Lima vs U. de Chile: día y hora del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Alianza Lima vs. Universidad de Chile se miden este jueves 25 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Enfrentándose en el estadio de Coquimbo, el partido será a puertas cerradas desde las 7:30 PM de Perú.

Publicidad

Publicidad

ver también A pesar que Zambrano fue expulsado, los hinchas de Alianza Lima señalan a otro culpable: “Duerme en la cancha”

¿Qué resultado necesita Alianza Lima para clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima necesita ganar para pasar de forma directa a las semifinales de la Copa Sudamericana. Hay que recordar que el equipo de Perú obtuvo un empate sin goles en la ida de los cuartos de final y si quiere acceder a semifinales de forma directa debe ganar.