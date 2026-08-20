Por qué no juega Matías Succar en Botafogo vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026

Matías Succar será una de las grandes ausencias en la visita de Cienciano a Botafogo en Brasil. En la siguiente nota conoce los detalles del caso para entender mejor la decisión de Horacio Melgarejo.

Cienciano se juega la clasificación a cuartos a final de la Copa Sudamericana 2026 ante Botafogo y en unos minutos el balón empezará a rodar en el Estadio Nilson Santos ubicado en Río de Janeiro. Las alineaciones titulares ya fueron confirmadas por cada uno de los entrenadores y sorprende en demasía que Matías Succar no esté desde el arranque cuando es una de las grandes figuras.

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Recordemos que Matías Succar anotó un hat-trick la semana pasada en el partido de ida disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y se convirtió en la gran estrella tras los 90 minutos. Bueno, esta noche tendrá que esperar su lugar en el banco de los suplentes ya que por una decisión netamente técnica no será inicialista frente a u Botafogo que espera encontrar un milagro en el marcador.

¡HAT-TRICK DE MATÍAS SUCCAR! El goleador de Cienciano definió de cabeza y decretó el 6-1 ante Botafogo.



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Es importante señalar que Matías Succar no se encuentra lesionado ni tampoco sostiene una dolencia física que no le permita ser titular, simplemente se debe a una estrategia por parte del comando técnico al saber que Botafogo buscará imponer su juego desde el primer minuto y el resguardo de Cienciano deberá ser clave para justamente contente dicho poderío sabiendo que la llave está 6-1.

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Alineaciones titulares de Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano | Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Santiago Arias, Gerson Barreto, Carlos Cabello, Juan Romagnoli; Alejandro Hohberg y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Botafogo | Warlenson; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Gabriel Justino, Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina, Danilo, Álvaro Montoro; Danilo Pereira y Arthur Cabral. DT: Rodrigo Bellão.

¿A qué hora juegan Botafogo vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026?

17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (21/08)

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¿Dónde ver Botafogo vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026?

Sudamérica | DSports, DGO y Paramount+

Estados Unidos | beIN Sports y fuboTV

México | ESPN y Disney+ Premium

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