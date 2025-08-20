¿Qué canal transmite EN VIVO el partido HOY de Alianza Lima vs. Universidad Católica por Copa Sudamericana?

Se anticipa un encuentro de fútbol continental electrizante entre Alianza Lima y la Universidad Católica de Ecuador, cargado de expectativas y estrategia. Después de una contundente victoria por 2-0 en el partido de ida disputado en Lima, los ‘íntimos’ se dirigen a Quito con la firme convicción de asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Este enfrentamiento crucial no solo representará una prueba de fuego para ambos equipos, sino que también desafiará la altitud de la capital ecuatoriana, un factor que históricamente ha influido en el rendimiento de los equipos visitantes.

Alianza Lima buscará pasar contra Universidad Católica

Millones de aficionados en toda Sudamérica estarán pendientes de este trascendental partido, que promete emociones fuertes y un despliegue táctico de alto nivel, y que podrán seguir EN VIVO a través de diversas plataformas. La estrategia de juego se perfila como un elemento determinante. Alianza Lima, bajo la experta dirección de Néstor Gorosito, se prevé que adoptará una postura predominantemente defensiva y de contención. Su plan se basará en capitalizar la reconocida solidez de su zaga, que ha demostrado ser un muro impenetrable en varias ocasiones, y en explotar su letal capacidad de contragolpe.

El objetivo principal de los blanquiazules será mantener su portería invicta, disipando así cualquier atisbo de esperanza por parte del rival de revertir el marcador global. Por su parte, el ‘trencito azul’ ecuatoriano, consciente de la desventaja en el marcador, se verá obligado a plantear un esquema netamente ofensivo. Contarán con el incondicional apoyo de su público, que llenará las gradas del Estadio Olímpico Atahualpa, y las condiciones del campo como aliados fundamentales en su búsqueda de un milagro que les permita alcanzar la ansiada clasificación. La presión estará del lado de los locales, quienes deberán arriesgar para conseguir los goles que les permitan soñar con la remontada.

Alianza Lima listo para el partido contra Universidad Católica. (Photo by Fernando Sangama/Getty Images)

¿Quiénes transmiten el Alianza Lima vs. Universidad Católica?

Para Perú y el resto de Sudamérica, la transmisión oficial estará disponible en DirecTV Sports (DSports), el principal canal deportivo de la región, y en su plataforma de streaming DGO, que permitirá a los suscriptores seguir el evento desde cualquier dispositivo. En otros países, el partido también podrá verse en ESPN y Disney+, lo que ampliará su alcance a una audiencia global. Además, en Bolavip Perú, se ofrecerá una cobertura minuto a minuto con todos los detalles.

¿Dónde se jugará el partido entre Alianza Lima y Universidad Católica?

El partido se disputará hoy, miércoles 20 de agosto, en el emblemático Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El pitido inicial está programado para las 7:30 p.m., horario que coincide tanto en Perú como en Ecuador. La capacidad oficial del recinto deportivo, es de alrededor de 35,000, el estadio ha tenido expansiones y proyectos de remodelación que buscan aumentar su capacidad, con cifras que varían entre 39,861 y 50,000 espectadores.

¿En qué horario jugarán Alianza Lima vs. Universidad Católica?

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador se disputará hoy, miércoles 20 de agosto, en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, Ecuador. A continuación, se detallan los horarios por región:

Perú, Ecuador, Colombia: 7:30 p.m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 8:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (jueves 21 de agosto)

