Con el descenso de Binacional y Universitario líder, así quedaría la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Universitario subiría a la punta gracias al descenso de Binacional.

Por Bruno Castro

Universitario sube a la punta gracias a Binacional.
Tremendo bombazo se ha dado en la Liga 1 con el descenso de Deportivo Binacional.

Tremendo bombazo se ha dado en la Liga 1 con el descenso de Deportivo Binacional. Esto debido a un fallo judicial que deja sin efecto que pueda mantenerse en la Primera División, cambiando todos los planes para este certamen nacional. Eso sí, esta baja cambia rotundamente la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Con la salida del ‘Poderoso del Sur’ del Torneo Nacional quedarán anulados todos sus partidos. Esto quiere decir que los equipo que jugaron con este equipo en el Clausura no contarán, mientras que en el Torneo Apertura todo seguirá igual debido a que este certamen llegó a su final.

¿Cómo quedará la tabla de posiciones del Torneo Clausura sin Binacional?

La abrupta salida de Deportivo Binacional cambiaría bastante la tabla de posiciones del Torneo Apertura, esto debido a que hasta el momento ha enfrentado a cinco rivales. Con su salida quedaría de la siguiente forma:

#EQUIPOSPJDGPUNTOS
1.Universitario6714
2.Sporting Cristal51113
3.Cusco FC4612
4.Deportivo Garcilaso6512
5.Alianza Lima6211
6.Sport Huancayo608
7.FBC Melgar6-18
8.Alianza Atlético516
9.Los Chankas4-46
10.ADT 5-46
11.Cienciano515
12.Juan Pablo II5-25
13.Comerciantes Unidos5-25
14.Atlético Grau5-34
15.Alianza Universidad5-34
16.Ayacucho FC6-44
17.Sport Boys6-64
18.UTC4-41
19.Binacional
Así quedaría la tabla del Acumulado sin Binacional

Por otro lado, la tabla del Acumulado también sufrirá modificaciones importantes por la salida de Deportivo Binacional. Por lo que acá te mostramos como llegaría a quedar todo.

#EQUIPOSPJDGPUNTOS
1.Universitario243353
2.Alianza Lima241448
3.Cusco FC222046
4.Sporting Cristal231845
5.Alianza Atlético241140
6.Deportivo Garcilaso241439
7.FBC Melgar24739
8.Sport Huancayo24238
9.ADT23-1030
10.Los Chankas22-529
11.Cienciano23528
12.Atlético Grau23-426
13.Sport Boys24-824
14.Juan Pablo II23-1024
15.UTC22-2120
16.Ayacucho FC24-1719
17. Comerciantes Unidos23-1616
18.Alianza Universidad23-2015
19.Binacional

¿Qué pasará con Deportivo Binacional?

Todavía no se ha llegado a una decisión final por como se desarrollará el Torneo sin Deportivo Binacional. Por lo que se vienen horas claves para que se llegue a una consigna de como continuar con el campeonato. Pues debido a esta última resolución en contra del cuadro de Juliaca, su participación en el fútbol peruano tiene que acabar de forma oficial.

Como se mencionó anteriormente, según el reglamento todo partido de Binacional quedará anulado: “Todos los partidos que el Club haya disputado hasta la fecha de su retiro serán declarados anulados, de modo que no se asignarán puntos ni goles a ninguno de los equipos que hayan participado en dichos encuentros“, esto dicen las reglas del campeonato.

bruno castro
Bruno Castro
