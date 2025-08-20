La nueva queja de Álvaro Barco por la designación del árbitro para el Universitario vs. Alianza Lima

El nombre de Álvaro Barco fue uno de los más mencionados durante el último fin de semana. Luego de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 en donde Universitario de Deportes visitó a Sport Huancayo y se dio una jugada muy polémica debido a la implementación del VAR tras un gol Álex Valera, ahora nuevamente el directivo salió con todo y habló del juez principal que fue designado para el clásico.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Como bien sabemos, en pocos días se disputará una nueva edición del clásico del fútbol peruano en el Estadio Monumental. Universitario de Deportes y Alianza Lima se volverán a ver las caras en esta búsqueda constante de quién empieza a despuntarse en la tabla de posiciones, aunque lo más llamativo en estos momentos es la presencia de Jordi Espinoza como el árbitro principal.

Tras confirmarse la designación de la terna arbitral para el duelo entre merengues y blanquiazules, fue Álvaro Barco quien no se guardó nada y prácticamente evidenció su descontento por esta decisión que recae en la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). “Para nosotros es el partido más importante del año y tiene que haber un árbitro que esté a la altura de las circunstancias”; enfatizó.

Publicidad

Publicidad

¿Qué más dijo Álvaro Barco sobre el árbitro Jordi Espinoza?

“Estamos sumamente preocupados. Para nosotros no es un árbitro que esté a la altura de lo que es un clásico, espero equivocarme. Pero sí lo pongo en evidencia para que ustedes los periodistas puedan calibrar de qué árbitro se trata. Ha tenido partidos realmente muy malos. Recuerdo uno en Arequipa que fue terriblemente malo”; comentó Álvaro Barco en charla con los medios locales.

Siguiendo en misma línea, el Director Deportivo de la ‘U’ dejó una especie de advertencia muy contundente respecto al desempeño que pueda tener Jordi Espinoza en el Estadio Monumental. “Me parece de que hay que estar atentos para que el árbitro tenga una buena presentación y que los dos clubes estén tranquilos de que el que mejor haga las cosas, pueda llevarse el partido”.

Publicidad

Publicidad

Fecha, hora y canal del clásico entre Universitario vs. Alianza Lima

El clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima se jugará en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 y está programado para el domingo 24 a las 17:30 hora local en el Estadio Monumental. En cuanto a la transmisión oficial, podrás disfrutarla a través de la señal de ‘GOLPERÚ‘ y la plataforma digital ‘Movistar TV‘. Además, vivirás todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

ver también ¿Universitario continuará con GOLPERU la próxima temporada? Agustín Lozano y la declaración más sorpresiva