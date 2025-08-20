Piero Quispe estuvo a un paso de regresar a Universitario, su decisión final causa revuelo en México

Carlos Ponce de León ha lanzado una afirmación explosiva que ha sacudido los cimientos del mundo futbolístico peruano, especialmente entre la afición de Universitario de Deportes. Según el reconocido periodista, el talentoso futbolista peruano Piero Quispe tuvo la oportunidad de regresar al club crema en el corto plazo, pero, para sorpresa y consternación de muchos, rechazó esta posibilidad por decisión personal.

Publicidad

Publicidad

ver también Prensa mexicana calificó categóricamente el fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima: “lesiones y bajo rendimiento”

Piero Quispe no quiere salir de Pumas UNAM

Esta noticia caerá como un balde de agua fría para los hinchas merengues, quienes consideran a Quispe un jugador emblemático y de gran valía para la institución. El trasfondo de esta revelación se encuentra en la necesidad imperante de Pumas UNAM de liberar un cupo de extranjero para poder fichar a un nuevo futbolista que fortalezca su plantilla. En este escenario, Piero Quispe se perfilaba como el candidato principal para abandonar el equipo felino.

Tweet placeholder

Sin embargo, y a pesar de la disponibilidad para un cambio de aires, las ofertas presentadas para su salida no lograron convencer al jugador, según lo detallado por Ponce de León. Entre las opciones que se barajaron, sobresalía con fuerza el nombre de Universitario de Deportes, el club que despidió a Quispe en 2023 en medio de una celebración inolvidable, con el título nacional bajo el brazo y cargado en hombros por una hinchada entregada.

Publicidad

Publicidad

Piero Quispe jugando en Pumas UNAM. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Universitario fue rechazado por Piero Quispe

La gratitud y el cariño que se le profesó en aquel momento eran inmensos, convirtiéndolo en un ídolo para la afición. La noticia de que el jugador, actualmente con escaso espacio en el conjunto felino, haya declinado la oportunidad de regresar a su casa, ha generado un sinfín de interrogantes y un palpable descontento entre los seguidores cremas. Aquellos que lo idolatraron y lo trataron como un futbolista insignia, ahora se enteran de su rotunda negativa a vestir nuevamente la camiseta que lo vio crecer y triunfar.

ver también ¿Universitario continuará con GOLPERU la próxima temporada? Agustín Lozano y la declaración más sorpresiva

Será crucial observar cómo reaccionarán los hinchas ante esta postura, y qué implicaciones tendrá esta decisión en la relación entre el jugador y la que fuera su hinchada más fiel. La situación promete generar un debate intenso en los próximos días, mientras los ojos del fútbol peruano se posan sobre el futuro de Piero Quispe y el sentir de la afición de Universitario.

Publicidad