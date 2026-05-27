Universitario de Deportes no logró clasificar a los octavos de final de Copa Libertadores, ni Sudamericana. Mira, la primera decisión tomada.

Universitario de Deportes cerró una dolorosa participación internacional tras empatar sin goles ante Deportes Tolima en el Estadio Monumental. Este resultado dejó al cuadro merengue fuera de la Copa Libertadores y sin el consuelo de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

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Tras el pitazo final y la confirmación del fracaso continental, el periodista Gustavo Peralta reveló las drásticas medidas que tomará el club. El cronista deportivo informó que el comando técnico, liderado por el estratega argentino Héctor Cúper, decidió otorgar unos días libres al plantel.

La noticia generó una ola de críticas y un profundo malestar entre los hinchas cremas en las redes sociales. La afición considera inoportuno que los futbolistas reciban vacaciones tras el sufrimiento y la decepción de quedar eliminados de todo torneo internacional.

Reacondicionamiento físico y purga en Universitario

El plan de Héctor Cúper no se limita al descanso, ya que posterior a los días libres se ejecutará un riguroso reacondicionamiento físico. Este periodo de paralización de la Liga 1 será clave para que el director técnico tome decisiones definitivas sobre el futuro del equipo.

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“Tendrán unos días libres, después habrá un reacondicionamiento físico y Cúper tomará decisiones en refuerzos y jugadores que se van”, detalló el periodista Gustavo Peralta sobre el presente de la institución de Ate.

El objetivo crema: El Torneo Clausura y el Tetracampeonato

La directiva y el cuerpo técnico estudiantil buscan sacudirse rápidamente del golpe internacional para enfocarse de lleno en el torneo local. El único camino para salvar la temporada 2026 será conquistar el Torneo Clausura de la Liga 1.

🎙️@Gustavo_p4: "Tendrán unos días libres, después habrá un reacondicionamiento físico y Cúper tomará decisiones en refuerzos y jugadores que se van".#L1Radio #universitario



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Ganar el segundo campeonato del año es la última oportunidad de Universitario para meterse a los Playoffs y seguir soñando con el histórico tetracampeonato. De acuerdo con fuentes deportivas locales, el equipo deberá cerrar primero el Apertura este fin de semana ante Sport Huancayo antes de iniciar este polémico receso.

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