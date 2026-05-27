La eliminación de Copa Libertadores y Sudamericana tiene una dura explicación. Edison Flores a su manera, contestó sobre su bajo rendimiento.

Edison Flores, delantero de Universitario de Deportes, rompió su silencio tras el complicado primer semestre del cuadro crema. El atacante asumió la responsabilidad por el bajo rendimiento del equipo, el cual quedó eliminado de toda competencia internacional.

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La eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana caló hondo en el entorno merengue. Ante este panorama adverso, el popular ‘Orejas’ analizó el presente deportivo y reconoció que el plantel atraviesa por un bache poco habitual.

Autocrítica y justificación individual

El delantero crema no ocultó la incomodidad generalizada por la falta de efectividad de cara al arco rival en los últimos encuentros. Sin embargo, Flores aprovechó la oportunidad para señalar de forma directa que el fútbol es un deporte colectivo.

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“Entendemos la molestia y asumimos la responsabilidad. La pelota no pudo entrar. Con el nuevo comando técnico se quieren implementar nuevas cosas. Lo físico tiene que mejorar, claramente. Es tiempo. Yo no juego solo en esta parte. Necesitamos de todos y somos un gran equipo”, declaró el atacante.

Con estas palabras, el jugador justificó su discreto nivel individual argumentando la necesidad de un funcionamiento grupal óptimo. El atacante merengue remarcó que revertir esta racha negativa requerirá del esfuerzo conjunto de todos los futbolistas del plantel.

El reto de Universitario en el Torneo Clausura

A pesar de la crisis de resultados, Flores confía firmemente en la capacidad de reacción de Universitario para el segundo semestre del año. La interna del club ve en el Torneo Clausura la oportunidad perfecta para recuperar el camino del triunfo y pelear por el campeonato nacional.

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El futbolista admitió que jugar en un equipo con tanta historia exige convivir constantemente con la presión de los aficionados. Asimismo, recordó que la institución ha superado crisis institucionales y deportivas mucho más severas en temporadas pasadas.

Bajo esa premisa, Universitario dispondrá de un receso de varias semanas que será clave para que los futbolistas asimilen el sistema táctico del nuevo entrenador. El objetivo primordial de la delegación crema apunta a mejorar la condición física y plasmar una identidad sólida sobre el terreno de juego.

Edison Flores, capitán de Universitario. (Foto: X).

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