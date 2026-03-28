¿A qué hora y dónde ver en vivo Ignacio Bahamondes vs. Tofiq Musayev en UFC Fight Night Adesanya vs. Pyfer?

Sigue en vivo y en directo HOY la pelea entre Ignacio Bahamondes vs. Tofiq Musayev en el UFC Fight Night, este sábado 28 de marzo desde las 19:30 de Perú y 21:30 de Chile. El peleador chileno busca darle un giro a su carrera tras la derrota ante Rafael Fiziev y va con todo ante el veterano Myktybek Orolbai, que también llega de caer.

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Con 28 años, la ‘Jaula’ es uno de los aspirantes chilenos a ingresar en el Top 10 de la UFC y va con todo por el objetivo en el peso ligero. Registrando 17 triunfos, 11 KO/TKO y 6 derrotas, el exponente que tiene 6 triunfos en UFC cuenta con una peculiaridad, después de una derrota sus siguientes tres peleas son triunfos.

Aunque al frente estará el azerbaiyano Tofiq Musayev, que con 36 años tiene una amplia carrera y gran experiencia, por lo que se presenta como un rival de cuidado para Ignacio Bahamondes. El originario de Baku acumula 22 victorias, 11 KO/TKO y 6 derrotas. Si bien esta es su segunda pelea en UFC, la primera la perdió, sí tiene una amplia carrera en promotoras de su país y el resto del mundo como la japonesa Rizin.

Lo cierto es que en el peso ligero solo hay un rey por ahora y ese es el español Ilia Topuria, pero para el resto de peleadores, y aspirantes al cinturón, las peleas que puedan sostener para acercarse al número uno del ranking son más que exigentes. Si bien Ignacio Bahamondes cayó ante Rafael Fiziev, actual puesto 11 del ranking, un triunfo ante Tofiq Musayev sería el impulso necesario para volver a intentar ingresar al top 10 de los clasificados.

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Cartelera completa del UFC Fight Night Adesanya vs. Pyfer. (Foto: UFC)

¿A qué hora pelean HOY Ignacio Bahamondes vs. Tofiq Musayev en UFC Fight Night?

La pelea entre Ignacio Bahamondes y Tofiq Musayev se podrá ver alrededor de las 21:30 de Chile puesto que es la última pelea de las preliminar del UFC Fight Night Adesanya vs Pyfer.

¿Dónde ver HOY la pelea entre Ignacio Bahamondes vs. Tofiq Musayev en UFC Fight Night?

La pelea entre Ignacio Bahamondes y Tofiq Musayev se podrá seguir en vivo y en directo por Paramount+, en su versión digital y en su versión aplicativo también se podrá ver gratis y online siempre y cuando se tenga la suscripción oficial de la señal de streaming.

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La diferencia de tallas entre Ignacio Bahamondes vs. Tofiq Musayev es abrumadora. (Foto: UFC)

Cartelera completa de UFC Fight Night Adesanya vs Pyfer

Cartelera principal

Israel Adesanya vs. Joe Pyfer

Alexa Grasso vs. Maycee Barber

Michael Chiesa vs. Niko Price

Julian Erosa vs. Lerryan Douglas

Mansur Abdul-Malik vs. Yousri Belgaroui

Terrance Mckinney vs. Kyle Nelson

Preliminares

Ignacio Bahamondes vs. Tofiq Musayev

Chase Hooper vs. Lance Gibson Jr.

Marcin Tybura vs. Tyrell Fortune

Casey O’Neill vs. Gabriella Fernandes

Navajo Stirling vs. Bruno Lopes

Ricky Simon vs. Adrian Yanez

Alexia Thainara vs. Bruna Brasil

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Datos claves

Ignacio Bahamondes enfrenta a Tofiq Musayev este 28 de marzo a las 21:30 de Chile.

El peleador chileno registra 17 triunfos, con 11 KO/TKO y solo 6 derrotas profesionales.

El azerbaiyano Tofiq Musayev llega al combate con un récord de 22 victorias y 36 años.