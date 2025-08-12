Cómo el Gobierno Nacional apoyó a Renzo Fukuda para llegar a Asunción 2025: de estudiar en Stanford y representar a Estados Unidos a hacer historia con Perú

El Perú está de fiesta y todo es gracias a Renzo Fukuda. El joven de 18 años de edad consiguió ganar la primera presea dorada en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Un gran reconocimiento que se celebra a lo grande y que en este caso se da gracias al Gobierno Nacional.

En la modalidad florete, el joven atleta consiguió imponerse en la final frente a Cristian Porras de Guatemala. El resultado final fue de 15-6. Combate en donde se impuso el nacional con una gran jerarquía y experiencia. Pues es un destacado deportista en esta disciplina, en la cual viene destacando con creces. El año pasado logró el campeonato Sudamericano de Mayores que se disputó en la Videna.

Un punto destacado en el caso de Fukuda es que logró esta presea siendo parte del Programa de Apoyo al Deportista (PAD). El cual recibe apoyo del gobierno para competir al más alto nivel a nivel nacional e internacional.

¿Qué es el PAD y en que apoya el Gobierno Nacional?

El Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD) busca el beneficio de los Deportistas Calificados y los Deportistas Calificados de Alto Rendimiento. Hay tres niveles en los que pueden estar los diferentes deportistas como el PAD I, PAD II y PAD Maratonistas.

Según la misma página del Gobierno Nacional, estos son los beneficios que se le brinda a los que forman parte de este Programa:

Constancias y/u oficios para ingreso a universidades e instituciones militares.

Oficios para otorgar licencias, permisos, horarios especiales a las universidades, instituciones militares, y/o centros de trabajo; en caso de que los deportistas y/o entrenadores tengan que participar en campeonatos nacionales o internacionales.

Charlas de capacitación sobre los beneficios a que tienen acceso los deportistas del PAD.

Apoyo en la agilización de las Cartas de Garantía para intervenciones quirúrgicas, tomas de imágenes y exámenes especiales.

Subvención económica mensual.

Apoyo médico y nutricional.

Renzo Fukuda y su carrera en Estados Unidos

Renzo Fukuda es un entregado deportista desde muy joven, participando en diferentes disciplinas como fútbol, básquet y béisbol. No obstante, en el esgrima encontró su gran pasión. Con este deporte ha logrado ser un destacado atleta no solo en el país, sino también en Estados Unidos, pues viene compitiendo en la primera división en la Universidad de Stanford, en la cual también estudia y donde radica.

Incluso, Renzo en su momento logró representar a Estados Unidos en el Campeonato Mundial de Cadetes. Siendo un destacado deportista en esta disciplina. Pero en estos momentos está dedicado al Perú y tras este gran logro en Asunción 2025 ya está pensando en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

¿Qué otros deportistas han ganado medallas en Asunción 2025?

Hasta el momento son siete los deportistas peruanos que han logrado destacar en Asunción 2025. Se espera que todavía puedan ser más peruanos con medallas al finalizar este evento deportivo en Paraguay.

Oro:

Renzo Fukuda – Esgrima (Florete Individual).

Plata:

Valentina Porcella – Tiro (Trap Femenino).

Bronce: