Tras el oro de Renzo Fukuda en esgrima, así va Perú en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Llegó la primera medalla de oro para la delegación de Perú en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Renzo Fukuda, de 18 años, demostró toda su jerarquía para adjudicarse el primer lugar en la modalidad florete en esgrima. De esta forma, logró la séptima presea para el país, que sube en el medallero general.

Fukuda, quien cuenta con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), ganó su medalla de oro sin perder un solo combate en este torneo. En la final, derrotó a Cristian Porras, de Guatemala, por un contundente 15-6. En tanto, en fase de grupos, había ganado todos sus combates y superó a otros esgrimistas como Ethan Yelpo de Uruguay, Darick Galicia de México, y Jayden Hooshi de Estados Unidos.

La esgrima ya había dado dos medallas a Perú con las consagraciones de Lukas Eichhorn y María Karina Galindo. Ambos ganaron cada uno la medalla de bronce en la categoría sable individual masculino y femenino, respectivamente.

Por otra parte, Perú cuenta con una medalla de plata gracias a Valentina Porcella, quien, el día lunes 11 de agosto, la ganó en el tiro deportivo, en la categoría Escopeta Fosa. Por último, las otras tres medallas restantes son de bronce gracias a Driulys Rivas en judo (-52 kg.), Yasmín Silva en los 200 metros mariposa de la natación y Diego Balbi en los 100 metros mariposa del mismo deporte.

Valentina Porcella, medalla de plata en tiro deportivo para Perú (X @ipdperu).

Así está el medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Para Perú, la medalla de oro de Renzo Fukuda le permite subir al 13º puesto del medallero general. No obstante, está muy lejos de los primeros lugares donde domina Brasil con 36 preseas de oro y 69 en total.

POSICIÓN PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL 1 Brasil 36 13 20 69 2 Estados Unidos 11 18 13 42 3 Chile 11 6 7 24 4 Colombia 9 9 14 32 5 México 6 13 12 31 6 Argentina 3 14 11 28 7 Guatemala 3 2 0 5 8 Paraguay 2 3 1 6 9 Ecuador 2 1 3 6 10 Puerto Rico 2 0 1 3 11 Canadá 1 3 6 10 12 Venezuela 1 3 5 9 13 Perú 1 1 5 7 14 Cuba 1 1 3 5 15 Panamá 1 1 1 3 16 Islas Vírgenes de los Estados Unidos 1 1 0 2 17 Bolivia 1 0 0 1 18 Jamaica 0 1 1 2 19 Rep. Dominicana 0 1 0 1 20 Trinidad y Tobago 0 0 3 3 21 Bahamas 0 0 2 2 21 Uruguay 0 0 2 2 23 Costa Rica 0 0 1 1 23 El Salvador 0 0 1 1 23 Guyana 0 0 1 1 23 Bermudas 0 0 1 1

Todas las medallas de Perú en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

ORO

1. Renzo Fukuda – Esgrima (Florete individual)

PLATA

2. Valentina Porcella – Tiro (Trap femenino)

BRONCE

3. Driulys Rivas – Judo (-52 kg)

4. Lukas Eichhorn – Esgrima (Sable individual)

5. Yasmín Silva – Natación (200 metros mariposa)

6. Diego Balbi – Natación (100 metros mariposa)

7. María Karina Galindo – Esgrima (Sable individual)