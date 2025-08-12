Es tendencia:
Tras el oro de Renzo Fukuda en esgrima, así va Perú en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Renzo Fukuda le dio la primera medalla de oro a Perú, aunque hubo otros medallistas. Conoce cuántas preseas tiene cada país.

Por Hugo Avalos

Renzo Fukuda, con su medalla de oro en Asunción 2025.
Llegó la primera medalla de oro para la delegación de Perú en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Renzo Fukuda, de 18 años, demostró toda su jerarquía para adjudicarse el primer lugar en la modalidad florete en esgrima. De esta forma, logró la séptima presea para el país, que sube en el medallero general.

Fukuda, quien cuenta con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), ganó su medalla de oro sin perder un solo combate en este torneo. En la final, derrotó a Cristian Porras, de Guatemala, por un contundente 15-6. En tanto, en fase de grupos, había ganado todos sus combates y superó a otros esgrimistas como Ethan Yelpo de Uruguay, Darick Galicia de México, y Jayden Hooshi de Estados Unidos.

La esgrima ya había dado dos medallas a Perú con las consagraciones de Lukas Eichhorn y María Karina Galindo. Ambos ganaron cada uno la medalla de bronce en la categoría sable individual masculino y femenino, respectivamente.

Por otra parte, Perú cuenta con una medalla de plata gracias a Valentina Porcella, quien, el día lunes 11 de agosto, la ganó en el tiro deportivo, en la categoría Escopeta Fosa. Por último, las otras tres medallas restantes son de bronce gracias a Driulys Rivas en judo (-52 kg.), Yasmín Silva en los 200 metros mariposa de la natación y Diego Balbi en los 100 metros mariposa del mismo deporte.

Valentina Porcella, medalla de plata en tiro deportivo para Perú (X @ipdperu).

Así está el medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Para Perú, la medalla de oro de Renzo Fukuda le permite subir al 13º puesto del medallero general. No obstante, está muy lejos de los primeros lugares donde domina Brasil con 36 preseas de oro y 69 en total.

POSICIÓNPAÍSOROPLATABRONCETOTAL
1Brasil36132069
2Estados Unidos11181342
3Chile116724
4Colombia991432
5México6131231
6Argentina3141128
7Guatemala3205
8Paraguay2316
9Ecuador2136
10Puerto Rico2013
11Canadá13610
12Venezuela1359
13Perú1157
14Cuba1135
15Panamá1113
16Islas Vírgenes de los Estados Unidos1102
17Bolivia1001
18Jamaica0112
19Rep. Dominicana0101
20Trinidad y Tobago0033
21Bahamas0022
21Uruguay0022
23Costa Rica0011
23El Salvador0011
23Guyana0011
23Bermudas0011
Todas las medallas de Perú en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

ORO
1. Renzo Fukuda – Esgrima (Florete individual)

PLATA
2. Valentina Porcella – Tiro (Trap femenino)

BRONCE
3. Driulys Rivas – Judo (-52 kg)
4. Lukas Eichhorn – Esgrima (Sable individual)
5. Yasmín Silva – Natación (200 metros mariposa)
6. Diego Balbi – Natación (100 metros mariposa)
7. María Karina Galindo – Esgrima (Sable individual)

