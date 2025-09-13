José Daniel Chicho Medina no pudo en su vuelta a la UFC. Sufrió su tercera derrota seguida en la compañía, cortesía del serbio Dusko Todorovic, quien lo sometió en el primer round del octavo combate de las preliminares de la Noche UFC en San Antonio, Texas. El boliviano podría ser cortado al no haber podido aprovechar sus oportunidades.

Luego de la dura derrota en decisión dividida del peruano Claudio Puelles ante el brasileño Joaquim Silva, le tocó el turno a Chicho Medina de subirse al octágono del Frost Bank Center. Sin embargo, le tocó pelear ante un Todorovic, que fue prácticamente dominador del combate desde el primer segundo.

Lo fue midiendo con algunos golpes, siempre causándole algún daño al boliviano, quien no ofrecía respuestas para complicar al serbio. Algunos puños terminaron por llevar al Chicho contra la reja, lo que le permitió a Todorovic llevarlo al suelo y cumplió con la sumisión (RNC) para lograr el triunfo en el primer round.

La derrota pone en peligro el futuro de José Medina en la UFC, ya que podría ser cortado tras tres derrotas. Ya venía de perder ante Ateba Gautier por nocaut técnico en el primer round en marzo de este año y había caído en fallo unánime en 2024 ante Zachary Reese. Antes, también había perdido en la Dana White’s Contender Series de 2023 ante Magomed Gadzhiyasulov.

Resultados de los combates de la Noche UFC: Lopes vs. Silva

La Noche UFC, que se realiza este sábado 13 de setiembre, en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, tiene un total de 14 combates: ocho son parte de las preliminares, mientras que los seis restantes son las estelares. A continuación, todos los resultados:

CARTELERA ESTELAR

Diego Lopes (#2 – Brasil) vs. Jean Silva (#10 – Brasil) – peso pluma

Rob Font (#9 – Puerto Rico) vs. David Martínez (México) – peso gallo

Rafa García (México) vs. Jared Gordon (Estados Unidos) – peso ligero

Kelvin Gastelum (Estados Unidos) vs. Duston Stoltzfus (Estados Unidos) – peso medio

Alexander Hernández (Estados Unidos) derrotó a Diego Ferreira (Brasil) por TKO R2 – peso ligero

Santiago Luna (México) venció a Quang Le (Vietnam) por KO R1– peso gallo

CARTELERA PRELIMINAR