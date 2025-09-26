Peruano Rolando Bedoya y su gran sueño en UFC: “El cinturón mundial tiene mi nombre”

Es de Jesús María, pero la jaula lo convirtió en un ciudadano del mundo. Sus puños lo llevaron a Estados Unidos, Singapur y Emiratos Árabes Unidos. Ahora su gira internacional de golpes sigue y este sábado tendrá un nuevo reto en Australia. Teniendo un primer contrato en UFC por cuatro peleas, las tres primeras ya las disputó y ahora el peruano Rolando Bedoya busca la extensión del vínculo, pero para ello tendrá que vencer al local Jamie Mullarkey.

“Está es la última pelea del primer contrato y estoy seguro que es la primera del segundo”, dice mientras golpea con su puño derecho su palma izquierda. “He viajado a países que nunca pensé, pero siempre está en mi cabeza la UFC y siempre he pensado en ser campeón”, continúa con la sonrisa del que se siente seguro.

Este sábado en Australia, frente al local Jamie Mullarkey, Bedoya afronta lo que sabe que puede ser el combate más importante de su vida. Para algunos el desafío es un precipicio; para él, una escalera. “Él está en casa, pero no hay problema. Siempre he peleado como visitante”, sostiene con frialdad. “Sé lo que hace, conozco su combinación y ahí buscaré el contragolpe. Voy a finalizarlo”.

Cartelera completa de UFC Australia. (Foto: UFC)

De la foto con Jon Jones a entrenar con Charles Oliveira

Su debut no tuvo el brillo de un estreno anunciado, sino la espontaneidad del destino. Fue en el coliseo Chamochumbi, todo sucedió casi de casualidad y al final estaba reemplazando al amigo que fue a ver.

“Yo fui como espectador al Inka FC porque habían traído a la leyenda Jon Jones. Mi amigo se enfermó y mi profesor me preguntó si quería pelear por él. Pensé que bromeaba, pero acepté. Al final terminé luchando… y hasta me tomé una foto con Jon Jones. Fue un día extraño, inesperado, pero mágico”, recuerda con una sonrisa que mezcla nostalgia y asombro.

El mítico Jon Jones. (Foto: BR)

Hoy su presente es otro. Entrena en São Paulo, en el legendario gimnasio Chute Boxe, donde el aire huele a esfuerzo y los muros guardan los secretos de innumerables guerreros. Allí comparte sesiones con algunos de los mejores peleadores de Brasil, incluido Charles Oliveira, leyenda de la UFC.

“Fui de los primeros en llegar a Chute Boxe y luego traje a varios. Acá el nivel es completamente distinto al de Perú. José Ochoa, por ejemplo, es como un hermano menor para mí”, cuenta mientras en su Instagram se multiplican las imágenes de guantes sudados y victorias silenciosas al lado de Charles Oliveira y José Ochoa.

Rolando Bedoya entrenando con Charles Oliveira. (Foto: Instagram Rolando Bedoya)

El sueño del título por su madre

En un mundo donde las luces hacen más brillantes las doradas cadenas y el glamour se perfuma con dólares, Rolando Bedoya se aleja de todo eso y recuerda a su mayor fan: su mamá. Al inicio, ella no quería verlo en una jaula. Como todas las madres, presentía el dolor antes que el triunfo. Pero con el tiempo, la determinación de su hijo la convirtió en creyente.

Hoy, no solo lo apoya, sino que lo alienta como su fan número uno: “Comencé a pelear por mi mamá y tengo un objetivo: darle todo lo que siempre soñó. Fue la única que confió en mí desde el inicio. Aunque le costó aceptarlo, ahora es mi fan número uno”, confiesa desde la lejana Australia.

Si el corazón de un luchador pudiera medirse, el de Rolando Bedoya latiría hoy con la fuerza de todo un país. Porque más allá de lo que ocurra este sábado, ya se ganó un lugar en la memoria de quienes creen en la resiliencia, en los que caen y vuelven a levantarse. “Perú tendrá un campeón mundial de UFC y ese cinturón tiene mi nombre”, sentencia con la convicción de quien sabe que los sueños no se piden: se conquistan a golpes.