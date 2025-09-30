“Orgullo para Perú y Cusco”: Neri Mamani dio primera medalla de oro a Perú en Mundial de Para Atletismo

El Perú vuelve a vibrar con orgullo gracias a una de sus hijas más valientes. La paradeportista cusqueña Neri Roxana Mamani Quispe conquistó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Para Atletismo que se desarrolla en Nueva Delhi, India. Su hazaña no solo representa un triunfo personal, sino también un hecho histórico para el deporte peruano, al elevar nuestro pabellón nacional al primer lugar del podio mundial.

Con una marca de 4 minutos, 59 segundos y 93 centésimas, Neri Mamani se consagró en la exigente prueba de los 1,500 metros T11, categoría destinada a atletas con discapacidad visual. Su desempeño impecable, lleno de determinación y entrega, le permitió superar a rivales de gran trayectoria como la keniata Nancy Chelangat Koech y la polaca Joanna Mazur-Dziedzic, ambas referentes del para atletismo internacional.

Neri, de 27 años, no estuvo sola en la pista. A su lado, su competition partner, Aldo Cusi, cumplió un rol fundamental como guía, marcando el ritmo y siendo sus ojos en el trayecto. “Es un orgullo para Perú y el Cusco”, dijo emocionado mientras se consagraban con la medalla.

Aldo Cusi y Neri Mamani celebrando la medalla de oro para Perú. (Foto: IPD)

El Perú ganó oro en Para Atletismo

Este logro adquiere una dimensión aún mayor al tratarse de la primera medalla de oro mundial para el Perú en esta disciplina. Desde Cusco hasta cada rincón del país, el triunfo de Neri resuena como un símbolo de perseverancia, disciplina y amor por la patria. Ella demuestra que no existen límites cuando el corazón y la voluntad son más grandes que cualquier obstáculo.

En medio de las adversidades, Neri levantó la voz de millones de peruanos en Nueva Delhi. Su oro no es solo una medalla: es un grito de esperanza, una afirmación de que el Perú puede alcanzar la grandeza en cualquier escenario del mundo, incluso en los más desafiantes. La emoción que despertó su victoria quedará grabada en la memoria deportiva de nuestra nación.

La delegación peruana en el Campeonato Mundial de Para Atletismo se completa con los paradeportistas Melissa Baldera (400 m T11), Rosbil Guillén (5 000 m T11), Kenny Pacheco (lanzamiento de bala) y Jesús Castillo (100 m T64).

