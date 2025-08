Ricardo Gareca sorprende a todo el Perú: ¿Vuelve a dirigir a la Selección Peruana?

Ricardo Gareca dejó la puerta abierta sobre un posible regreso a la Selección Peruana. Charlando con RPP Deportes, el ‘Tigre’ no descartó la idea de volver a VIDENA y tomar las riendas técnicas de la ‘Bicolor’. Si bien sabe que ahora mismo está Óscar Ibáñez, el técnico explicó que su regreso es posible pues siente un gran cariño por el equipo de todos.

Publicidad

Publicidad

Volviendo a Perú en los últimos días, Ricardo Gareca estuvo acompañando a Edwin Oviedo en la presentación de su libro. Abordado por la prensa local, fue RPP el medio al que le dedicó más tiempo. Charlando largo y tendido, el ‘Tigre’ explicó su regreso a Perú.

“Habitualmente, yo vengo acá por cuestiones personales. A lo largo de siete años y medio nos encantó el país, y tuve la posibilidad de invertir. Entonces, yo siempre tengo motivos de venir”, comentó Ricardo Gareca explicando que no solo volvió por el libro de Edwin Oviedo, sino que es recurrente.

Luego, ingresando a temas deportivos, Ricardo Gareca habló sobre su posible regreso a la Selección Peruana: “Todo lo que sea Perú yo no descartaría nada. Es un país que yo quiero, es un país que me ha tratado bien en todo aspecto, no solamente a mí, sino a mi familia y colaboradores. Es un país donde hemos vivido momentos muy fuertes. Yo no descarto absolutamente nada”, expresó entusiasmado.

Publicidad

Publicidad

Gareca dirigiendo a Perú. (Foto: Getty Images)

Gareca habló sobre Ibáñez en la Selección

No hay que olvidar que, durante el tiempo de Ricardo Gareca en la Selección Peruana, Óscar Ibáñez fue su preparador de arqueros. Luego el tiempo pasó y ahora el exportero tomó la dirección técnica de la ‘Bicolor’. Ante esto, el ‘Tigre’ tuvo palabras de elogio.

“Creo que Óscar Ibáñez tiene toda la capacidad. Aparte, es peruano. En la etapa nuestra, Pedro Gallese bate el récord de presencias en la Selección”, comentó Ricardo Gareca buscando enaltecer el trabajo de Óscar Ibáñez como preparador de arqueros.

Publicidad

Publicidad

ver también Christian Cueva vuelve a la Selección Peruana después de romperla toda con Emelec: hubo llamado de Óscar Ibáñez

¿Gareca volverá a la Selección Peruana?

Lo cierto es que ahora mismo Óscar Ibáñez está como técnico interino de la Selección Peruana. En ese sentido, lo primero que tendría que suceder es que se defina su situación. Así pues, Jean Ferrari, nuevo director general de la FPF, tendrá que tomar esa decisión. Luego, las opciones están y la predisposición también. Es solo cuestión de charlar con Ricardo Gareca y llegar a un acuerdo, en caso quieran contar con él desde VIDENA.