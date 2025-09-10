Selección Peruana tocó la puerta de Luis Zubeldía y recibió una respuesta inesperada

La Selección Peruana continúa buscando a su nuevo entrenador y la Federación Peruana de Fútbol ya empezó a moverse. Sabiendo que el técnico Óscar Ibáñez no va más, un nombre empezó a sonar fuerte: el del estratega Luis Zubeldía.

De calidad comprobada pues fue campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito, la Federación Peruana de Fútbol ve en Luis Zubeldía al nuevo entrenador de la Selección Peruana. Pero hay un problema: él no está interesado.

Así lo reveló el periodista Mauricio Loret de Mola en el programa ‘Denganche’ de YouTube: “Perú solo va a poder apuntar a técnicos terrenales. Entiendo que han sondeado a Luis Zubeldía, pero desde su entorno van a rechazar todo tipo de acercamiento”, explicó el comunicador.

Además, Mauricio Loret de Mola también dio su opinión sobre el principal problema que tiene la Selección Peruana: “Un entrenador de vanguardia no va a aceptar tan fácil la selección. Por eso es importante conocer la ambición que hay en la FPF”, cerró el periodista deportivo.

¿Luis Zubeldía será entrenador de la Selección Peruana?

Luis Zubeldía no será entrenador de la Selección Peruana, según la información del periodista Mauricio Loret de Mola. El hombre de prensa reveló que tuvo comunicación con el entorno del técnico y le dejaron en claro que Perú no debe gastar fuerzas buscándolo, pues no está interesado.

Ante esta información, se abre el abanico de posibilidades para conocer al nuevo técnico de la Selección Peruana. A la negada llegada de Luis Zubeldía, también se suma la negativa que dio el entrenador Ramón Díaz hace unos meses.

¿Cuántos títulos ganó Luis Zubeldía?

Luis Zubeldía ganó dos títulos en lo que va de su carrera. Con 44 años, el entrenador fue campeón de la Serie A de Ecuador con Liga de Quito en el 2023 y campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito en el 2023.

¿Cuánto gana Luis Zubeldía?

Luis Zubeldía gana 180 mil dólares mensuales, según información oficial de Salary Sport. Entonces, en un año de trabajo, se lleva alrededor de 2 millones 160 mil dólares.

