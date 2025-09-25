Todo mal en la FPF: Se filtran los 6 jugadores que Manuel Barreto iba a convocar con Óscar Ibáñez aún como DT

El accionar de la Federación Peruana de Fútbol demuestra una vez más el cuestionable manejo que sostienen bajo la gestión de Agustín Lozano. Ahora que Manuel Barreto será el entrenador interino de la Selección Peruana para los amistosos internacionales en este tramo final del 2025, se acaban de revelar los nombres de los jugadores que ya estaban listos para ser convocados por una decisión en conjunto cuando Óscar Ibáñez todavía estaba al mando.

De manera increíble, recientemente se pudo tener la palabra del propio Óscar Ibáñez sobre este hecho que claramente pone en evidencia la falta de transparencia en las decisiones de los directivos, tales como Jean Ferrari y Agustín Lozano. “Yo fui al otro lado, donde estaban los menores y los administrativos, para comentarles que, de repente, a Piero Cari nos lo quedamos. No lo encontré y, cuando entré, había visto una lista. No lo pude conversar con él. Sucedió lo que sucedió”; manifestó el exentrenador de Perú en el programa ‘Doble Punta‘.

De esta manera, quedó totalmente confirmado que en la interna de la Federación Peruana de Fútbol ya tenían lista la presencia de Manuel Barreto como el candidato ideal para suplir a un Óscar Ibáñez que todavía seguía en funciones. Ahora, luego de esta situación es que el día de hoy se filtraron aquellos jugadores que encabezaron dicho listado de convocados para los amistosos pactados frente a Chile y Rusia en los meses de octubre y noviembre.

¿Quiénes son los jugadores que integraban la lista de convocados de Manuel Barreto?

“Estaba Barco, Ancajima que es suplente en la ‘U‘ y estaba Saravia que se acaba de ir. Murrugarra también estaba. Tengo un par más que estaban y son dos de Alianza Lima: Josué Estrada y Marco Huamán”; fue la revelación del comunicador deportivo Horacio Zimmermann durante la más reciente edición del programa ‘Doble Punta’ respecto a la famosa pizarra de Manuel Barreto que encontró Óscar Ibáñez en las oficinas de la Villa Deportiva Nacional.

Si bien Óscar Ibáñez nunca pudo encontrar la oportunidad precisa para conversar de esta situación con Manuel Barreto y preguntarle el motivo de una lista de convocados cuando supuestamente se iba a mantener como director técnico, este asunto es una prueba más de que las cosas en la interna de la Federación Peruana de Fútbol van de mal en peor. Veremos si es que pronto protagonistas como Agustín Lozano o Jean Ferrari explican lo que ocurrió cuando todo parece indicar que su decisión estaba tomada antes del comunicado que emitieron.

Los números de Óscar Ibáñez como DT de la Selección Peruana

Óscar Ibáñez estuvo al frente de la Selección Peruana durante los últimos 6 partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En dicho tramo consiguió 1 triunfo ante Bolivia, 2 empates frente a Ecuador y Colombia y 3 derrotas contra Venezuela, Uruguay y Paraguay. Además, el equipo de todos convirtió tan solo 3 goles y encajó 6 tantos, con lo cual quedamos fuera de la opción del repechaje ubicándonos en el noveno lugar de la tabla de posiciones.

Fuente: La Bicolor

Los próximos retos de Manuel Barreto como DT de la Selección Peruana

Ahora que Manuel Barreto será el encargado de comandar a la Selección Peruana en lo que resta del año 2025, los amistosos internacionales frente a Chile y Rusia en los próximos meses de octubre y noviembre representarán sus próximos retos en esta aventura. Habría que ver finalmente si es que los jugadores que tenía anotados en su famosa pizarra realmente integran la lista de convocados para dichos duelos o simplemente se trató de una especie de jugada de distracción.

Fuente: FPF

