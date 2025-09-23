El convocado que se quedó con las ganas de llamar Óscar Ibáñez y no pudo hacer debutar en la Selección Peruana

Óscar Ibáñez ahora que dejó la Videna, se ha encargado de dar su descargo en diferentes portales sobre su paso por la Selección Peruana. Es así como le consultaron sobre un jugador que quiso tener en el equipo patrio, pero que por múltiples motivos no logró estar convocado.

No es un secreto que el DT argentino con nacionalidad peruana quería tener en su plantel a Víctor Guzmán. El jugador de las reservas del Sporting Lisboa era su objetivo para la última fecha doble. Pero las cosas no se lograron dar como se esperaba, por ese motivo se terminó quedando con las ganas de llamarlo y que viva la experiencia de estar con la ‘Bicolor’.

Justo en el diario El Comercio hablaron con Ibáñez sobre la situación de la convocatoria del joven atacante. Explicando la razón por la que lo querían, así como también el motivo por el que no terminó siendo llamado.

“A Guzmán lo quisimos traer en esta última convocatoria, antes las distintas ausencias en su puesto, para que experimente estar en la selección mayor. Lamentablemente tenía una pubalgia y no se pudo dar”, explicó el estratega.

Víctor Guzmán, delantero de Sporting CP Sub 23 (Foto: Sporting Club).

¿Por qué Víctor Guzmán sí y Felipe Chávez no?

De igual forma, el entrenador explicó el motivo por el que si iban a darle una oportunidad a Víctor Guzmán, que no venía jugando. Mientras que a Felipe Chávez que tenía experiencia en torneos europeos de menores no fue tomado en cuenta.

“En la posición de volante ofensivo ya estábamos cubiertos. Y de los jóvenes, contábamos con Piero Cari, que ya juega con continuidad tanto en la primera división, como en copas internacionales. Finalmente, terminó debutando en la selección mayor”, sostuvo Óscar Ibáñez.

Pero también habló de otros futbolistas a los que les dio la oportunidad de lograr el debut en la Selección Peruana en el momento en el que tomó las riendas de la ‘Bicolor’.

“Cabe destacar también que en el tiempo que estuvimos hicimos debutar en eliminatorias a Inga, Pretell, Noriega, Concha, Quevedo, Cabrera y Cari, quedando una base importante para el futuro inmediato. Junto con algunos chicos tales como Enriquez, Lazo, Burlamaqui, Castro y Cabellos, quienes fueron parte del proceso también”, sentenció.

¿Víctor Guzmán será llamado por Manuel Barreto?

A falta de delanteros, es importante la búsqueda de un jugador que pueda ser el nuevo 9 de la Selección Peruana. Por ese motivo surge la duda si Manuel Barreto intentará llamar al atacante del Sporting Club. No se ha dado ninguna señal que esto se fuera a dar por el momento, pero no sería una gran sorpresa si es que se le convoca.

Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana (Foto: FPF).

Los amistosos de octubre y noviembre servirán para poder ver nuevos jugadores, así como también ver un nuevo esquema. Por lo pronto, Felipe Chávez es el único que tendría un lugar asegurado tras conocerse que ya tiene la carta de reserva el Bayern Múnich.

