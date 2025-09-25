El explosivo tuit de Renato Tapia, un escueto “¡Oh sorpresa! Levante la mano el que no se lo esperaba”, lanzado justo después del nombramiento de Manuel Barreto como Director Técnico interino de la selección peruana, ha destapado una profunda crisis interna en la Bicolor. Las recientes declaraciones del exfutbolista Reimond Manco han arrojado luz sobre el origen de este malestar, señalando una serie de desencuentros entre los jugadores y Jean Ferrari, actual director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, cuya actitud y presunta injerencia en las decisiones del equipo han sido el detonante.

Reimond Manco le dice sus verdades a Jean Ferrari

Manco detalló que la animosidad de los futbolistas hacia Ferrari no es reciente, sino que se gestó a partir de comentarios despectivos del directivo. Un incidente particularmente recordado fue el que tuvo lugar durante la celebración del campeonato de la “U” en Andahuaylas, donde Ferrari incitó a los rivales a “llorar cagones”. Esta actitud, considerada por muchos como irrespetuosa y provocadora, generó un fuerte rechazo en el vestuario de la selección. Los jugadores, en una muestra de su descontento, mantuvieron una distancia fría y profesional, lo que eventualmente llevó a Ferrari a retirarse del lugar, consciente del ambiente hostil que había provocado.

Sin embargo, el punto de quiebre y la verdadera razón detrás del enigmático tuit de Tapia reside en la supuesta intervención de Jean Ferrari en la conformación del nuevo comando técnico. Reimond Manco relató un incidente clave: Óscar Ibáñez, quien en ese momento estaba al mando del equipo técnico, descubrió en una oficina de menores de la FPF (curiosamente liderada por Manuel Barreto) una pizarra con una lista de convocados para la selección mayor. La lista, presuntamente elaborada por Manuel Barreto, incluía nombres como Hugo Ancajima, Luis Advíncula, Renato Tapia, Josué Estrada y Marco Saravia, algunos de ellos figuras prominentes en el fútbol peruano.

El final explosivo de Óscar Ibáñez en Perú

Este descubrimiento provocó una profunda indignación en Ibáñez, quien interpretó este acto como una usurpación directa de sus funciones por parte de Barreto y, de manera indirecta, como una confirmación de las sospechas que ya circulaban en el plantel sobre los intentos de Ferrari de imponer su criterio por encima del cuerpo técnico. La subsiguiente decisión de la FPF de no mantener a Ibáñez en su cargo, a pesar de contar con el apoyo explícito de algunos jugadores, es ampliamente interpretada como una consecuencia directa de este conflicto. La negativa del entrenador a ceder el control sobre la conformación de la plantilla habría sido un factor determinante en su salida.

Jean Ferrari en el ojo de la tormenta. (Foto: X).

Así, el tuit de Renato Tapia no fue un arrebato impulsivo, sino un acto deliberado y simbólico para expresar el descontento generalizado del plantel y señalar directamente a Jean Ferrari como la figura que, según esta versión, ha sembrado la división y el caos en la selección. Esta controversia ha trascendido las redes sociales, evidenciando las profundas fisuras internas en la FPF y planteando un desafío significativo para el nuevo cuerpo técnico. Su misión no solo será la de gestionar el aspecto deportivo, sino también la de restaurar la confianza y la armonía en un equipo que parece estar al borde de una implosión.