FIFA fue lapidaria y definió en 7 dolorosas palabras la no clasificación de Venezuela al Mundial 2026

Las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 llegaron a su final el pasado martes 9 de setiembre. El más doloroso encuentro fue el que se vivió en Maturín entre Venezuela vs. Colombia. Duelo que podría haber hecho que la ‘Vinotinto’ se meta en el repechaje, pero cayeron estrepitosamente haciendo que terminen diciendo adiós al sueño mundialista.

La FIFA estuvo muy atento al cierre de las Eliminatorias en Sudamérica en donde se conoció a los 6 clasificados de forma directa, así como al equipo que irá al repechaje. En este caso Bolivia es el que se terminó quedando con el sétimo lugar tras un traspiés que sufrió el cuadro ‘Vinotinto’.

Derrota de Venezuela (Foto: X).

Mediante una publicación en sus redes sociales, la FIFA dejó en claro lo que fue esta eliminación. Resumiendo lo que vivieron cientos de miles de venezolanos al ver a su equipo caer en condición de local. “Al principio, estaban eufóricos, pero terminaron desconsolados”, fue lo que puso en su página web al explicar lo que fue la definición por el sétimo puesto.

De igual forma, el máximo ente narró lo que fue la definición de este último partido diciendo: “Entonces, se produjo una increíble remontada. Roberto Fernández le provocó un penal a La Verde. Miguel Terceros lo anotó. El delantero colombiano Luis Suárez se transformó en su homónimo uruguayo y anotó cuatro veces para inspirar una victoria por 6-3 en Venezuela”.

Con esta dura eliminación, Venezuela se mantiene como el único equipo de la Confederación Sudamericana que no sabe lo que es jugar un mundial de fútbol a nivel adulto. Si bien ha estado en divisiones menores, no ha conseguido repetir el plato a nivel de mayores.

Los tres eliminados de Conmebol

Venezuela se convirtió en el último de los eliminados por parte de Sudamérica para este Mundial 2026. Siendo las Eliminatorias más fáciles por la cantidad de cupos, que se dieron para clasificar, pero a pesar de eso sí o sí iba a haber eliminados y en este caso son los ‘llaneros’, Perú y Chile.

No obstante, Bolivia todavía podría unirse como el cuarto equipo. Recordemos que por ahora están clasificados a jugar el repechaje, pero que esto no les asegura ningún cupo. El Perú lo sabe muy bien después de lo que ocurrió en el 2022 con el duelo frente a Australia, que muchos daban por ganado y terminó pasando factura con una dolorosa eliminación.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

