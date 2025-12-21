Pese al triunfo 2-0 ante Bolivia, hinchas en Perú destrozan a un jugador: “Debe empezar a practicar otro deporte”

La Selección Peruana se despidió del año 2025 con una importante victoria ante la Selección Boliviana por 2-0. El encuentro que se disputó en el Estadio Félix Castillo Tardío de la ciudad Chincha tuvo algunas emociones muy importantes y dentro de las cuales no podemos perder de vista que un compatriota sigue sin convencer a los hinchas tras verlo competir el día de hoy.

Estamos hablando específicamente de Matías Succar, quien fue titular esta tarde y que arrancó con la camiseta número ‘9’ en la espalda. Si bien la responsabilidad de ser el comandante en ofensiva es bastante pesada, no se puede dejar de lado que su temporada no ha sido la mejor en Alianza Lima. Dicho esto, en la Selección Peruana tampoco la pasó tan bien en la ciudad de Chincha.

“Disculpen, pero Matías Succar debe empezar a practicar otro deporte. Es muy malo”, “Es demasiado generoso el fútbol peruano como para que Succar sea el 9 de una selección de mi país”, “Succar ,a pedirle trabajo a su papi, pero que en el fútbol no se meta” y “Tengo una pregunta gente: ¿Succar es un futbolista profesional? Es malísimo. Es un paquetazo”; reaccionaron los hinchas en redes.

¿Desde cuándo no anota un gol Matías Succar?

De acuerdo a una reciente información del comunicador Diego Sotomayor, podemos darnos cuenta que Matías Succar no convierte un gol desde hace 1 año y 8 meses cuando vestía la camiseta de Carlos Mannucci de Trujillo. Luego, durante la temporada 2025 con Alianza Lima, tampoco pudo marcar la diferencia en los partidos que disputó ni tampoco cuando defendió a la Selección Peruana.

“Si no me fallan mis estadísticas, Matías Succar no anota hace 1 año y 8 meses, siendo 9 de Mannucci, Alianza Lima y la Selección Peruana en este último amistoso con Bolivia. La ultima vez que marcó fue el 20 de abril del 2024, en un partido Mannucci vs UTC (2.0). Mala racha”; reveló el periodista anteriormente mencionado a través de su cuenta oficial de ‘X’.

Las figuras estelares de Perú en el más reciente triunfo por 2-0 frente a Bolivia

Piero Magallanes y Bassco Soyer fueron las grandes figuras de la Selección Peruana en el triunfo de hoy ante la Selección Boliviana. Ambos anotaron los goles del partido y alegraron a los hinchas que se dieron cita en el Estadio Félix Castillo Tardío de la ciudad Chincha. Pese a ser un amistoso y que para muchos no generaba tanta expectativa en la previa, no hay duda de que estos nombres podrían empezar a ganarse un nombre en el futuro del equipo de todos.

