Tras el fracaso rumbo al Mundial 2026: la pésima noticia que FIFA acaba de darle a la Selección Peruana

La Selección Peruana no estuvo a la altura de las expectativas y quedó fuera de la chance de clasificar al Mundial 2026. En una Eliminatoria Sudamericana realmente para dejar en el olvido ya mismo y empezar a pensar en el futuro, ahora la situación se complica más con una reciente información en donde la FIFA nos hunde muchísimo más con el nuevo ranking internacional que será publicado.

Luego del término de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el equipo liderado técnicamente por Óscar Ibáñez se vio mucho peor de cómo empezó tras las duras caídas ante Uruguay en Montevideo por 3-0 y Paraguay en Lima por 0-1. A raíz de este escenario es que la Selección Peruana caerá 6 puestos en el ranking FIFA a diferencia de cómo era en la previa de la última fecha doble.

En resumen, la Blanquirroja ocupaba el puesto 42 del ranking FIFA y con la actualización respectiva se colocará en el lugar 48, uno de los peores de los últimos años. Dicha situación refleja el pésimo momento o en todo caso el terrible nivel de competencia que se ha evidenciado en este proceso clasificatorio que claramente se padeció en demasía y que incluso para algunos es un enorme alivio que por fin haya terminado.

Publicidad

Publicidad

Fuente: FIFA

Fuente: @MDeportivope

Los terribles números de la Selección Peruana rumbo al Mundial 2026

Si bien es cierto que ahora mismo las derrotas consecutivas frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima están frescas y quizá es lo que tengan en mente los hinchas, veremos cómo fueron los espantosos y terribles números de la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En principio, y como para empezar con “ánimo”, el equipo de todos tan solo anotó 6 goles en 18 partidos y en 14 duelos no fuimos capaces de marcar un solo gol.

Publicidad

Publicidad

En cuanto a estadísticas mucho más específicas, la Selección Peruana consiguió 12 puntos de 54 partidos, de los cuales 10 fueron en condición de local y tan solo 2 puntos jugando de visita de 27 posibles, 21 goles en contra, ningún gol afuera de Lima y como cereza del pastel podemos decir que se tuvieron 3 entrenadores en todo el proceso. Quizá esto último no determina el fracaso del equipo, pero al ver la pobre planificación de la FPF y la disconformidad de decisiones se entiende el malísimo desenlace de ahora.

Tweet placeholder

¿Qué necesita la Selección Peruana para salir del hoyo sudamericano?

En principio, desde la Federación Peruana de Fútbol deberían evaluar y analizar cuáles fueron los errores compartidos del actual proceso clasificatorio. Así como los jugadores y los entrenadores tuvieron muchísimo que ver en este rotundo fracaso, los directivos en Videna también tendrían que ser autocríticos para determinar el futuro del equipo, sobre todo en la elección del nuevo director técnico de cara a la siguiente Eliminatoria Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

La presencia de Óscar Ibáñez incluso peligra pensando en los amistosos internacionales de octubre y noviembre, así que obviamente lo ideal sería encontrar un comando técnico de nivel que sepa trabajar en la austeridad y promueva las mejores versiones de los pocos jugadores de nivel que hoy en día tenemos, a partir de ahí esperar un escenario mucho más positivo al de ahora.

ver también ¡Basta de improvisar en la FPF! Al Perú lo que necesita del Perú y no a imitar localías a lo Bolivia