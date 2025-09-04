Giro en la Selección: La lista oficial de los jugadores que quedaron fuera del Perú vs. Uruguay

En una noticia de último minuto, se confirmó quiénes son los jugadores de la Selección Peruana que no estarán en el Perú vs. Uruguay. Sabiendo que la lista de convocados es de 27, y solo pueden quedar 23 en cancha, se hizo oficial los 4 que no estarán ni en la banca de suplentes.

Y es que como todos sabemos, solo pueden haber 23 jugadores en la lista oficial de cada partido por las Eliminatorias Sudamericanas. En ese sentido, Perú tiene 11 en campo con su alineación titular y se quedarán 12 en la banca.

Pero no hay que olvidar que el técnico Óscar Ibáñez está trabajando actualmente con 27 futbolistas, por lo que 4 quedaron fuera de la lista oficial final del Perú vs. Uruguay. Uno es Renato Tapia, que está suspendido del partido.

Publicidad

Publicidad

Los otros tres jugadores son Piero Cari, Andy Polo y Matías Lazo. La decisión de excluir a este último es que hay varios volantes convocados y unos cuantos se quedarán en la banca de suplentes como Alessandro Burlamaqui y Sergio Peña.

Perú vs. Uruguay juegan hoy en vivo por América Televisión. (Foto: Selección Peruana)

¿Cuál será la alineación titular de Perú vs. Uruguay?

La alineación titular de Perú será con Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram y Marcos López en la defensa; Erick Noriega, Yoshimar Yotún y Christofer González en la volante; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Luis Ramos en la delantera.

Publicidad

Publicidad

Perú necesita ganar y esperar que Venezuela ni Bolivia ganen en sus respectivos partidos. Consciente que está ante su última chance de seguir peleando por llegar al repechaje del Mundial 2026, si pierde o empata será eliminado.

ver también ¿Por qué no juega Carlos Zambrano en el Uruguay vs. Perú por Eliminatorias Sudamericanas?

¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay hoy?

Perú juega hoy ante Uruguay desde las 6:30 PM en el estadio Centenario de Montevideo. El partido es oficial por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas y definirá el futuro de la Selección Peruana.

ver también Quién es el árbitro de Uruguay vs. Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

¿Cómo ver gratis Perú vs. Uruguay hoy?

El partido entre Perú vs. Uruguay se podrá ver hoy gratis en América Televisión, ATV, Movistar Deportes y AUFTV.

Publicidad

Publicidad