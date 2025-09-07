Marcelo Bielsa dejó a Perú sin chances de ir al Mundial 2026 y en conferencia confesó su momento más triste: “No logré…”

En una emotiva conferencia de prensa, donde las emociones se manifestaban con una intensidad palpable, Marcelo Bielsa, el venerado estratega de la Selección Uruguaya, compartió sus reflexiones sobre el reciente encuentro contra la Selección Peruana por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Sus palabras, cargadas de la honestidad y la autocrítica que lo caracterizan, ofrecieron una visión profunda de su filosofía y sus expectativas.

Confesión en la Selección Uruguaya

Bielsa inició su intervención con una evaluación de su propia gestión, expresando una humildad sorprendente para un entrenador de su calibre: “Evaluando mi gestión no logré que la calidad de los jugadores les permitiera conseguir objetivos superiores a los que consiguieron. Pero bueno, también todo es relativo en este deporte. Se puede decir que en la Copa América no llegamos a la final, pero también que hoy estamos entre los tres primeros de Sudamérica”.

Esta declaración no solo reveló su compromiso con la excelencia, sino también su perspectiva matizada sobre el éxito y el fracaso en el ámbito deportivo. A pesar de reconocer ciertas limitaciones en el logro de objetivos, destacó el progreso del equipo al situarse entre los tres mejores de Sudamérica, un indicativo del trabajo arduo y la mejora constante bajo su dirección.

El futuro inmediato con Marcelo Bielsa

La trascendencia de sus palabras fue evidente, ya que la expresión anterior resonó profundamente en el público y la prensa. El entrenador de la Selección Uruguaya, conocido por su meticulosidad y su enfoque pragmático, dejó claro que el desafío que se avecina en el Mundial 2026 será monumental. Con una cautela inherente a su naturaleza, Bielsa afirmó: “Es muy difícil pronosticar lo que puede pasar. La ilusión no es lo mismo que el pronóstico”.

La declaración subraya su realismo y su convicción de que, si bien la esperanza es un motor poderoso, no debe confundirse con una predicción infalible del futuro. Continuó ejemplificando su punto al recordar un equipo pasado: “Ese era un equipo extraordinario. Salió primero con 12 puntos de diferencia sobre el segundo. No logré que el pico de rendimiento se extendiera para cuando era indispensable”. Este recuerdo sirve como una lección de humildad y una advertencia sobre la efímera naturaleza del éxito sostenido, incluso con un talento excepcional.

Selección Peruana recibió dura goleada

De la misma manera, “El Loco” Bielsa, apodado así por su intensidad y su singular enfoque del fútbol, se mostró reacio a aventurarse en un pronóstico absoluto para el futuro. Entiende que Uruguay debe forjar su propia historia, construyendo sobre el impulso positivo de su reciente victoria por 3-0 sobre la Selección Peruana, un partido en el que la superioridad uruguaya fue innegable y el equipo demostró una tranquilidad admirable.

Bielsa compartió una anécdota personal que ilustra su punto: “En 2002 estaba convencido de que íbamos a ser campeones del mundo (con la Selección Argentina) y no pasamos la primera fase. Este equipo de Uruguay tiene como punto en común la calidad de sus jugadores”. Esta experiencia pasada, en la que una confianza desmedida no se tradujo en el resultado deseado, refuerza su postura actual de cautela y su enfoque en el trabajo constante. Sin embargo, no dejó de señalar la fortaleza inherente del equipo uruguayo, destacando la “calidad de sus jugadores” como un factor unificador y una base sólida sobre la cual construir aspiraciones futuras.