Christian Cueva vio de esta manera tan penosa la eliminación de la Selección Peruana al Mundial 2026

Christian Cueva fue uno de los ausentes en la Selección Peruana contra Uruguay. Y de esta forma vivió la dura eliminación del Mundial 2026.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Así vivió Christian Cueva la eliminación de la Selección Peruana.
La reciente eliminación de la Selección Peruana de las Eliminatorias 2026, tras una contundente derrota frente a Uruguay, no solo puso fin a un ciclo para la Blanquirroja, sino que también generó una oleada de comentarios en redes sociales. Christian Cueva se convirtió en el protagonista inesperado al viralizarse un video en X (antes Twitter) donde se le veía siguiendo el partido crucial desde la intimidad de su hogar, una imagen que cobró particular relevancia debido a su ausencia en la convocatoria nacional.

Christian Cueva fuera de la Selección Peruana

La exclusión de Cueva, decisión del director técnico Óscar Ibáñez, ha sido uno de los temas más candentes y divisivos del proceso clasificatorio. A pesar de su innegable trayectoria, su influencia en selecciones anteriores y su talento, Cueva no fue considerado. La razón oficial, aunque no explícita, sugiere que factores extradeportivos no se alinearon con los estrictos criterios de disciplina y profesionalismo impuestos por el cuerpo técnico.

Esta postura marcó un antes y un después, dejando claro que el rendimiento en la cancha, por sí solo, no sería suficiente para asegurar un lugar en el equipo. El video de Cueva, observando la derrota y eliminación de sus compañeros como un aficionado más, tuvo un impacto emocional considerable entre la afición peruana. La imagen del mediocampista, que durante años vistió la camiseta nacional con orgullo y protagonismo, ahora relegado a la tribuna virtual, evidenció la palpable distancia entre el “Aladino” de antaño y el presente de la selección.

Carlos Zambrano le respondió fuerte a Ibáñez y calentó el vestuario de la Selección: "Son decisiones…"

Carlos Zambrano le respondió fuerte a Ibáñez y calentó el vestuario de la Selección: "Son decisiones…"

Christian Cueva sufrió como un hincha

Este clip no solo sirvió como recordatorio de su ausencia, sino también como reflejo de los cambios y decisiones difíciles que ha tenido que tomar el comando técnico. Con la eliminación confirmada, la Selección Peruana se enfoca en su último desafío de esta campaña: el partido contra Paraguay. Este encuentro, aunque sin trascendencia clasificatoria, servirá para evaluar nuevas caras y quizás sentar las bases de un nuevo proceso.

Christian Cueva en la Selección Peruana. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

Mientras tanto, el futuro de Christian Cueva en el equipo nacional permanece incierto. La pregunta que flota en el aire es si el talentoso mediocampista volverá a enfundarse la Bicolor o si, de forma definitiva, su ciclo en la selección ha llegado a su fin. La afición peruana, acostumbrada a sus destellos de magia, espera con ansias una respuesta, mientras el fútbol sigue su curso y nuevas generaciones de jugadores buscan dejar su huella.

