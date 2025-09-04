La Conmebol tomó la decisión de designar a una terna arbitral argentina para el partido entre Uruguay y Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Facundo Tello será el juez principal del encuentro en Montevideo. El colegiado ya tiene antecedentes con la ‘bicolor’, pues fue quien impartió justicia en el triunfo frente a los ‘charrúas’ en Lima durante esta misma campaña clasificatoria.

¿Quién es Facundo Tello?

Facundo Tello, el árbitro designado para el duelo entre Uruguay y Perú, cuenta con amplia experiencia internacional. El argentino, acreditado por la FIFA, ha estado presente en torneos de alto nivel como las Eliminatorias Sudamericanas, Copa Libertadores, Sudamericana, el Mundial de Clubes y la liga de su país.

Durante el 2025, ya tuvo contacto con el fútbol peruano a nivel de clubes. Estuvo en el Nacional de Lima en la derrota de Sporting Cristal frente a Cerro Porteño (0-1) en la fase de grupos de la Libertadores. También fue el árbitro del encuentro entre Universitario y Palmeiras en el Monumental, donde el cuadro ‘crema’ cayó por 0-4.

Último antecedente con Perú

La última vez que Facundo Tello dirigió a la Selección Peruana fue precisamente en la victoria que consiguió frente a Uruguay en Lima el pasado 11 de octubre de 2024 por las Eliminatorias 2026.

En dicha ocasión, Tello tuvo una actuación discreta y sin mayores polémicas. El juez argentino solo sacó una tarjeta amarilla durante todo el encuentro, la cual fue para el uruguayo Nahitan Nández.

Terna arbitral del Uruguay vs. Perú

Árbitro principal: Facundo Tello (ARG)

Asistente 1: Juan Pablo Belatti (ARG)

Asistente 2: Gabriel Chade (ARG)

Cuarto árbitro: Yale Falcón (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

AVAR: Nicolás Lamolina (ARG)

