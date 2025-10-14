El mediocampista de Universitario de Deportes, Jairo Concha, ha protagonizado un fenómeno viral que ha trascendido fronteras en el fútbol. La frase “¡No me dejen patear!”, pronunciada en un momento de tensión durante un partido de la Liga 1 contra FBC Melgar en Arequipa, fue capturada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, convirtiéndose en un ícono de la cultura futbolística reciente.

Jairo Concha se volvió en un hecho viral

El audio original, en el que Concha se dirigía a los hombres de prensa, celebrando su gol de media distancia. El volante anotó un golazo, gritando la frase que está dando la vuelta al mundo, por obra y gracia de las redes sociales. En poco tiempo, se transformó en stickers de WhatsApp, reels de Instagram y audios replicados en diversas plataformas.

Este fenómeno, que inició como una anécdota local, escaló rápidamente a niveles internacionales. Un claro ejemplo de su alcance fue la adopción del audio por parte de la Selección Uruguaya de Fútbol para un uso jocoso, lo que demostró que la frase había dejado de ser una broma interna para convertirse en un fenómeno cultural.

Universitario se hizo tendencia mundial

La popularidad del viral alcanzó un nuevo pico con su aparición en la Liga MX de México. El club Rayados de Monterrey utilizó el audio para celebrar un gol olímpico de su estrella española, Sergio Canales. La publicación en redes sociales del club, superponiendo el grito de Concha al gol, creó una mezcla hilarante que captó la atención global.

La decisión de Rayados de Monterrey fue estratégica, ya que no solo celebró la genialidad de Canales, sino que también demostró estar al tanto de las tendencias y memes en redes sociales, conectando de manera efectiva con una audiencia global. La publicación multiplicó las interacciones y el alcance de la celebración, generando miles de comentarios que elogiaron tanto el gol como la creatividad del club.

Jairo Concha marcó un antes y después

Acá nos damos cuenta como, el grito de Jairo Concha es un ejemplo perfecto de cómo un momento espontáneo en el deporte puede transformarse en un ícono de la cultura digital. Desde un partido en Arequipa hasta los vestuarios de la selección uruguaya y las redes sociales de Rayados de Monterrey, “¡No me dejen patear!”. Ha consolidado su lugar como uno de los virales más curiosos y celebrados del fútbol en la región, uniendo a aficionados de distintas ligas bajo el humor de una voz inconfundible.