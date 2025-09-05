Es tendencia:
FIFA no tardó: la primera decisión oficial con Perú tras quedar fuera del Mundial 2026

La Selección Peruana quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder ante Uruguay y la FIFA reaccionó de manera rápida.

Por Aldo Cadillo

Perú vs. Uruguay y FIFA.
© Producción Bolavip.Perú vs. Uruguay y FIFA.

Era una misión imposible que Perú logre vencer a Uruguay en Montevideo. Al final se dio lo que era más probable y el local venció al visitante en un estadio en que solo ha perdido una vez en las presentes Eliminatorias Sudamericanas. A partir de este 3-0, la FIFA intervino y tomó una decisión rápida contra la ‘Bicolor’.

Resulta que ante los partidos jugados por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, la FIFA empezó a felicitar a los países que lograron clasificar al Mundial 2026. Siendo oficial su inscripción, uno a uno saludó a Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay. Y ahí está la situación de Perú.

Pasa que la primera decisión oficial que tomó FIFA con Perú tras quedar fuera del Mundial 2026 fue reducirle puntos en el próximo ranking FIFA que saldrá. Perdiendo 3-0 ante Uruguay, de manera simulada, la Selección Peruana estaría cayendo tres puestos y caería de la casilla 42 a la 45.

Pero la situación todavía puede ser peor pues Perú ahora tendrá que jugar ante Paraguay en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Sabiendo que solo juegan por el honor, lo más probable es que el visitante ponga futbolistas que no han tenido minutos, mientras que el cuadro de Óscar Ibáñez intente cerrar con una victoria.

Imagen
Perú perdió ante Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. (Foto: Selección Peruana)

¿Qué próximos partidos amistosos tiene Perú?

Terminada la pesadilla de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, la Selección Peruana afrontará partidos amistosos en la siguiente Fecha FIFA. Así pues, se confirmaron los duelos ante Rusia y Chile en noviembre.

Lo que todavía no se confirmó es si el técnico Óscar Ibáñez seguirá al mando de la Selección Peruana. Si bien llegó en condición de interino, tal parece que seguirá hasta el mes de diciembre, fecha en la que se anunciará a un nuevo entrenador de Perú.

¿En qué canales ver Perú vs. Paraguay?

El siguiente reto de Perú será ante Paraguay el próximo martes 9 de septiembre por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se podrá ver en vivo y en directo en la señal de Movistar Deportes, América Televisión y gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay?

El partido entre Perú vs. Paraguay se juega este martes 9 de septiembre desde las 6:30 PM en el estadio Nacional de Lima. Enfrentándose por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el duelo será válido por la jornada 18.

