La Selección Peruana ha tenido una de sus peores participaciones en las Eliminatorias Sudamericanas de los últimos años. El papel nacional fue tan malo que se tuvo que dar un cambio rotundo de entrenadores a lo largo de la campaña, pero ninguno logró encontró darle vuelta al plantel que dejó Ricardo Gareca.

La salida del ‘Tigre’ fue algo que el fútbol peruano no esperaba y menos el equipo patrio. Este duro golpe fue clave para que se comience a ver un mal manejo en la FPF, que no supo abordar de la mejor manera la salida de un hombre que le dio todo al equipo patrio. Sin ideas de recambio, se eligió muy mal a sus reemplazantes, ninguno estuvo a la altura.

¿Cómo le fue a los 3 entrenadores de la Selección Peruana?

El primero en tomar las riendas del equipo patrio fue Juan Reynoso. Quien ni bien se puso el buzo nacional ya tenía anticuerpos por parte de la hinchada, su pasado lo dejaba en una posición complicada. Un fútbol muy defensivo, la poca llegada con prensa y la hinchada fue el causante que no pueda rendir lo suficiente en la Selección Peruana.

Su método de trabajo estaba diseñado para el día a día de un equipo de fútbol, pero no para una selección que tiene muy poco día por trabajar. Esto hizo que al final no le pudieran entender nunca y deje el cargo sin pena ni gloria.

Al mando de la Selección estuvo en 14 encuentros, pero solo vamos a contar lo que hizo en las Eliminatorias. Al frente de Perú estuvo en solo 6 partidos, sacando un saldo de 2 empates y 4 derrotas. Terminando con solo 1 gol a favor y 8 en contra.

Juan Reynoso en los entrenamientos (Foto: Selección Peruana).

Con el fracaso de Reynoso el que tomaría el mando sería Jorge Fossati, quien llegaba con el cartel de campeón nacional con Universitario de Deportes. Dominó la Liga 1 con un sistema novedoso de línea de tres, que no se veía mucho en el país, pero que en la ‘Bicolor sería su ruina.

Los jugadores nunca entendieron su sistema de juego, el poco tiempo de práctica y la insistencia con algunos jugadores que no estaban en nivel terminó siendo un fracaso total.

Con Perú tuvo 13 partidos, pero en Eliminatorias tan solo estuvo en 6 partidos, tan solo tuvo 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas. Se mejoró un poco el ataque con 2 goles, pero en la defensa siguió bajo con 7 tantos en contra.

Por último está Óscar Ibáñez, quien llegó con un plan muy marcado y fue el de mantener viva la esencia del fútbol de Ricardo Gareca. Lo primero que hizo fue volver a la línea de cuatro, llamar a los jugadores que brillaron con el ‘tigre’ y hacer el mismo trabajo que se hizo en la época dorada.

Esto trajo una mejora importante, pero con tan poco rango de equivocación, le terminó pasando factura la falta de gol del equipo. Dejándolos al borde el abismo a falta de dos partidos.

A diferencia de los anteriores entrenadores, este tiene un mejor récord con solo 4 partidos disputados, 1 victoria, 2 empates y solo 1 derrota. En goles hablamos que hizo 3 y recibió solo 2. Por otro lado, aun le falta jugar frente a Uruguay y Paraguay.

Óscar Ibáñez y Juan Pajuelo (Foto: Selección Peruana).

