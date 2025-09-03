Mientras Chemo ninguneó a Felipe Chávez, Carlos Silvestri resalta sus cualidades

Uno de los jugadores que pinta para ser el futuro de la Selección Peruana es Felipe Chávez. Si bien nació en Alemania, debido a su ascendencia puede ser considerado por la ‘Bicolor’. Es así como ha venido jugando con el equipo patrio y ahora con un nuevo entrenador se ve que tiene muchas ganas de seguir representando al país.

Ahora último el nuevo entrenador de la Selección peruana Sub 20, Carlos Silvestri habló con la prensa sobre el volante del Bayern Múnich. Dando sus impresiones del joven jugador de tan solo 18 años que en un comienzo se pensó que no volvería a jugar por el Perú. Pero ahora mismo está enfocado en convertirse en un importante elemento en el ‘equipo de todos’.

Felipe Chávez (Foto: Selección Peruana).

“Chávez es muy sincero, sí tiene las ganas de estar y ser parte de este nuevo proyecto. Hemos visto su entusiasmo, ha estado en las reuniones con nosotros y siempre mostró disposición para venir”, fue lo que comenzó diciendo el entrenador nacional.

Por otro lado, también habló sobre su ausencia en la última convocatoria. “Felipe Chávez puede estar en la Selección. Quisimos contar con él, hicimos todo lo posible, pero apareció con el equipo principal y quiso mostrarse en el plantel profesional. Ya hablé con él, hay interés y seguramente más adelante veremos de poder contar con él”, sentenció.

Chemo del Solar hizo de menos a Felipe Chávez

Por otro lado, se puede ver una gran diferencia entre uno y otro entrenador para hablar sobre Felipe Chávez. En este caso Silvestri se nota mucho más cauto y sobre todo, ve con mucha emoción contar con los servicios del germano-peruano. Mientras que Chemo del Solar en su momento lo hizo de menos en el equipo patrio.

Chemo del Solar (Foto: Captura Youtube).

“Felipe Chávez en estos momentos no es Sub-20, es Sub-18. Tiene la edad de Maxloren Castro. Puede jugar el próximo Sudamericano Sub-20. Cuando hice una evaluación de los partidos amistosos y entrenamientos de los jugadores que venían del extranjero, he considerado que por edad en estos momentos hay futbolistas que están mejor preparados que él para afrontar este Sudamericano”, fueron las duras palabras del entrenador nacional.

Tras la culminación del Sudamericano Sub-20 se han dado muchos sucesos que terminaron por demostrar el gran error que cometió Chemo. Para comenzar, la promoción de Felipe Chávez al equipo de reservas del Bayern Múnich, luego su debut en la pretemporada con el primer equipo y ahora último, su gran continuidad en las canchas alemanas.

Amistosos sin Felipe Chávez

Por otro lado, el proyecto de la Selección Peruana Sub 20 ha comenzado y ya se está trabajando en caras nuevas. En esta oportunidad se darán dos encuentros amistosos frente a Guatemala en la Videnita de Chincha. Los encuentros se llevarán a cabo este miércoles 03 y viernes 05 de setiembre.

Entre las novedades que se puede ver en la lista de convocados están: Paolo Doneda (AC Milán), Phillip Eisele (Eintracht Frankfurt), Francesco Andrrealli (Como 1907) y Alberto Velásquez (FC Midtjylland).

