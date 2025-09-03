A horas del Uruguay vs. Perú, la confesión de Óscar Ibáñez sobre seguir con chances del Mundial 2026: “Tenemos la obligación…”

La Selección Peruana se alista para disputar la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Claramente, por resultados y chances de clasificación, no existe un ambiente festivo ni expectante en el país, pero todo parece indicar que en la interna del equipo de todos sí hay convicción en que se pueda lograr el objetivo, sobre todo al escuchar a Óscar Ibáñez.

Fuente: La Bicolor

En el día previo al encuentro frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, Óscar Ibáñez atendió a la prensa deportiva local e internacional y respondió distintas interrogantes. Además de destacar el poderío del rival con el que se jugará en condición de visita, el entrenador de la Selección Peruana no escondió sus deseos de hacer un gran partido y conseguir el resultado esperado.

Y es que no podemos perder de vista que en anteriores oportunidades el mismo Óscar Ibáñez confesó que la Blanquirroja aún se mantiene con la expectativa de pelear por la clasificación al Mundial 2026 cuando claramente la tabla de posiciones nos da un golpe de realidad. Hoy no fue la excepción y también ofreció detalles al respecto. “Necesitamos el resultado que nos permita estar en carrera, así que no hay tiempo ni margen para especular”; enfatizó.

¿Qué más dijo Óscar Ibáñez sobre Uruguay y las chances de Perú rumbo al Mundial 2026?

“Un partido exigente a esta altura de eliminatoria, con una selección como la Uruguaya, compuesta por jugadores de gran nivel. Es una selección importante en cuanto a nombres, que juega de forma muy vertical, que exige al máximo al rival. Estamos preparando el partido para eso, así que bueno, confiamos en que vamos a hacer un gran partido. Necesitamos el resultado que nos permita estar en carrera, así que no hay tiempo ni margen para especular”; dijo Óscar Ibáñez.

Esta reciente reflexión del entrenador de la Selección Peruana nos dice y pone en evidencia cuál es el sentir del equipo en la interna. El triunfo frente a Uruguay en condición de visita es obligatorio, por decirlo de alguna manera, ya que a partir de ello dependería la suerte de los nuestros en el camino rumbo al Mundial 2026. No perdamos de vista que también toca estar al pendiente de lo que hagan Venezuela y Bolivia en sus partidos, así que no está para nada fácil.

El posible 11 titular de la Selección Peruana frente a Uruguay

De acuerdo a recientes informaciones que se recogen desde los entrenamientos en Montevideo, la Selección Peruana alista el siguiente 11 titular para visitar a Uruguay en el Estadio Centenario: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún; Christofer Gonzales, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

Fuente: @Gustavo_p4

Día, hora y canal del duelo Uruguay vs. Perú

El partido entre Uruguay vs. Perú en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 se jugará el día de mañana 4 de setiembre a las 18:30 hora local en el Estadio Centenario de Montevideo. En cuanto a la transmisión oficial, podrás seguir el cotejo por medio de ‘Movistar Deportes‘, ‘ATV‘ y ‘América TV‘. Además, tendrás todos los detalles gracias al minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

Fuente: Movistar Deportes

