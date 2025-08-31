Los convocados de Uruguay y Paraguay para enfrentar a la Selección Peruana por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 están entrando en su recta final y tan solo restan dos encuentros para llegar a su final. En este caso, Uruguay y Paraguay serán los últimos duelos que tenga el Perú en este certamen. Las chances para llegar al repechaje son muy mínimas, pero no se pierde la esperanza de dar la gran sorpresa.

Óscar Ibáñez tiene un reto bastante difícil en esta jornada doble final, en la que necesita hacer un rendimiento perfecto con la Selección Peruana. Hablamos de lograr una doble victoria, pero no solo eso, sino también esperar que otros equipos no logren sumar puntos para poder meterse en el lugar siete y así seguir con el sueño mundialista.

Los convocados de la Selección de Paraguay

La Selección de Paraguay comandada por Gustavo Alfaro dio a conocer este fin de semana a sus convocados. Estamos hablando de una nómina de 27 futbolistas que pudo dar a conocer el estratega argentino. Con el que enfrentará tanto a Ecuador como a Perú en esta fecha doble.

Una de las grandes bajas que tiene este equipo es el de Julio Enciso, quien por lesión no estará en esta fecha doble. El atacante del Brighton & Hove Albion es la carta más importante en ofensiva, pero esta vez no estará presente. Eso sí, Diego Gómez, quien también está en este equipo inglés forma parte de esta convocatoria.

Por último, hay que mencionar que por las bandas están dos grandes dolores de cabeza que tendrá el equipo patrio con Miguel Almirón y Ramón Sosa, jugadores con buen pie, que saben generar peligro con su velocidad.

Lista de convocados de Paraguay:

Porteros:

Roberto Jr. Fernández

Carlos Coronel

Juan Espínola

Orlando Gill

Defensas:

Gustavo Gómez

Omar Alderete

Junior Alonso

Gustavo Velázquez

Alexis Duarte

Alan Benítez

Agustín Sández

Juán Cáceres

Mediocampistas:

Andrés Cubas

Diego Gómez

Braian Ojeda

Damián Bobadilla

Mathías Galarza

Miguel Almirón

Ramón Sosa

Alejandro Romero Gamarra

Hugo Cuenca.

Delanteros:

Antonio Sanabria

Gabriel Ávalos

Alex Arce

Ronaldo Martínez

Adrián Alcaraz

Ángel Romero

Convocados de Paraguay (Foto: Selección de Paraguay).

Porque Uruguay no metió aún lista de convocados, pero sí han llegado algunos jugadores al Complejo Celeste

Por parte de la Selección de Uruguay hay varios jugadores que se han hecho presente en el complejo del conjunto ‘celeste’, pero lo más curioso es que hasta ahora no hay lista de convocados. Esta se debería dar a conocer en los próximo días. Esto a pesar que el duelo frente a Perú será en solo cuatro días.

Eso sí, hay varios jugadores que ya se encuentran disponibles para entrenar junto a Marcelo Bielsa, quien deberá ver que equipo poner frente al elenco patrio. Por lo que poco a poco van llegando a Montevideo, en donde será este encuentro en el Estadio Centenario.

Lista de jugadores que han llegado a Uruguay:

Santiago Mele

Kevin Amaro

Darwin Núñez

Juan Manuel Sanabria

Ignacio Laquintana

