La Inteligencia Artificial confirmó si habrá milagro y Perú ira al Mundial 2026

A falta de dos fechas para que terminen las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección Peruana se alista para disputar unas verdaderas finales para seguir peleando con la mínima chance, la cual por cierto parece imposible, de llegar a la máxima fiesta del fútbol. Gracias a la Inteligencia Artificial es que desde ahora podemos ir conociendo cuál sería el destino de los nuestros.

Es importante mencionar que la Selección Peruana ha competido de manera muy irregular durante todo el proceso clasificatorio. Sin haber ganado en condición de visita, sin goles a favor jugando fuera de casa y con tan solo 6 goles anotados en los 16 partidos jugados hasta el momento, realmente sería un hecho histórico conseguir que lleguemos al repechaje, peor aún cuando se depende de otros.

Dicho todo esto, tras un análisis exhaustivo de la Inteligencia Artificial con los datos anteriormente expuestos y la realidad de la Selección Peruana, la respuesta concreta ante la interrogante es totalmente negativa. “Las posibilidades de que Perú clasifique al repechaje son tan mínimas que en la práctica es casi imposible. Se habla más de dignificar la camiseta en los últimos partidos que quedan, que de una clasificación real”; indicó Gemini.

Los 3 factores por los que la Selección Peruana no tiene chances del Mundial 2026

De acuerdo a la respuesta por parte de la Inteligencia Artificial, la Selección Peruana cuenta con 3 drásticos factores por los cuales la clasificación al Mundial 2026 resulta ser una verdadera proeza que prácticamente no genera ilusión. En principio, se habla rotundamente de la dependencia de otros resultados cuando Venezuela y Bolivia están por delante en la tabla de posiciones y tendrían que caer en sus dos partidos para pensar en un escenario positivo.

En segundo lugar, los goles a favor y en contra son un aspecto para no dejar de lado. Perú tiene una diferencia de -11, mientras que el séptimo lugar que es Venezuela tiene -4. Finalmente, y no por ello menos importante, la dificultad de los rivales tiene injerencia. Frente a Uruguay jugando de visita no se gana hace más de 20 años y ante Paraguay en Lima no será nada fácil, sobre todo cuando los dirigidos por Gustavo Alfaro han mejorado muchísimo desde su llegada.

¿Cuál es la percepción en la interna de la Selección Peruana?

Si bien los números y las estadísticas no son discutibles y la posibilidad de clasificación al Mundial 2026 son casi imposibles, en la interna de la Selección Peruana existe la idea de luchar hasta el último minuto y pelear el objetivo por sobre todas las cosas. El mismo Óscar Ibáñez ha hecho énfasis en esta premisa durante las últimas conferencias de prensa, así que obviamente el mensaje de positivismo está totalmente instaurado en los entrenamientos del equipo.

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

