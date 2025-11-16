Italia pierde ante Noruega por 4-1 por el doblete de Erling Haaland y los goles de Antonio Nusa y Jorgen Strand Larsen, mientras que Francesco Pio Esposito había adelantado a la ‘Azzurri’ en San Siro. Con este resultado, los noruegos se quedaron con el primer lugar del grupo I de las Eliminatorias UEFA y se clasificaron al Mundial 2026. Los italianos, por su parte, deberán jugar el repechaje UEFA.
Italia necesitaba un milagro para clasificar de forma directa a la Copa del Mundo 2026. Una goleada por nueve goles le daba este boleto directo. Sin embargo, Noruega no desaprovechó su gran chance de asegurar su vuelta a un Mundial, el que no juega desde 1998. Erling Haaland fue vital en el segundo tiempo con un doblete.
La ‘Azzurri’ fue totalmente de mayor a menor. Arrancó llevándose por delante a los noruegos y golpeó rápido con el gol de Francesco Pio Esposito al minuto 11. Sin embargo, necesitaba ocho goles más para poder pasar. Aún así, seguía decididamente en ataque y con fuerte presión sobre los visitantes.
Sin embargo, el seleccionado dirigido por Gennaro Gattuso se fue quedando en el final del primer tiempo y, en el segundo, los goles de Noruega terminaron por destruir su moral. El primer gol fue de Antonio Nusa con un fuerte remate a los 18 minutos.
A partir de ese tanto, todo fue a pedir de los dirigidos por Stale Solbakken. Y apareció Haaland. Primero, gracias a una gran jugada de Oscar Bobb y una asistencia para un gol de volea. Luego, con una definición tras pase de Morten Thorsby para el 3-1. Dos goles en dos minutos para terminar de liquidar las esperanzas italianas.
Sobre el final, un gol de Jorgen Strand Larsen sentenció el festejo de Noruega para un 4-1 que le permitió clasificar directamente y demostrar por qué fue mejor que Italia en todas las Eliminatorias. La ‘Azzurri’ ahora deberá pelear por estar en el Mundial en el repechaje.
¿A qué hora jugaron Italia vs. Noruega?
Italia vs. Noruega se juega este domingo 16 de noviembre en un partido correspondiente al Grupo I de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El horario de inicio del encuentro fue desde las 14:45 horas de Perú, Ecuador y Colombia.
En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo estuvo programado para las 16:45 horas. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (hora del Este), inició a las 15:45 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) fue a las 11:45 horas. Y en México, comenzó a las 13:45 horas.
¿Qué canal transmitió en vivo Italia vs. Noruega?
Italia vs. Noruega se juega este viernes 14 de noviembre en Luxemburgo. El partido se puede ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica y Centroamérica, así como en el canal ESPN en ciertos países. En tanto, en México va por Sky Sports y Sky+; y en los Estados Unidos, tiene transmisión de FOX Sports 1, FOX Sports App, foxsports.com, ViX y fuboTV.
Publicidad
Publicidad
¡Final del partido! Noruega al Mundial e Italia al repechaje
Noruega le ganó a Italia por 3-1 con doblete de Erling Haaland y un gol de Antonio Nusa. Con este resultado, los noruegos están clasificados al Mundial 2026 y la 'Azzurri' va al repechaje UEFA.
48' ST: ¡Gol de Noruega!
Noruega humilla a Italia con el 4-1. Gol de Jorgen Strand Larsen para desatar el festejo total en San Siro.
43' ST: Doble cambio en Noruega
Se retiró del campo la figura de Noruega, Erling Haaland, y el lateral David Moller Wolfe. Ingresaron Jorgen Strand Larsen y Leo Ostigard.
Así fue el 3-1 para el doblete de Haaland ante Italia
Del saque del medio, una pérdida en campo propio y un contraataque donde Thorsby asistió a Haaland para el 3-1.
Tweet placeholder
41' ST: Doble cambio en Italia
Samuele Ricci y Alessandro Buongiorno ingresan al partido por Nicolò Barella y Alessandro Bastoni.
Publicidad
Publicidad
Así fue el gol de Erling Haaland para el 2-1 de Noreuga ante Italia
Tras una gran jugada de Oscar Bobb, apareció la volea de Erling Haaland para el 2-1.
Tweet placeholder
35' ST: ¡Gol de Noruega!
Erling Haaland anota su doblete personal y destruye a Italia con el 3-1.
34' ST: Doble cambio en Italia
Se fueron Francesco Pio Esposito y Manuel Locatelli para los ingresos de Mattia Zacagni y Gianluca Scamacca.
33' ST: ¡Gol de Noruega!
Apareció Erling Haaland para el 2-1 de Noruega.
30' ST: Cambios en Noruega
Se van del partido Kristian Thorstvedt y Alexander Sorloth para que entren al partido Thelo Aasgaard y Oscar Bobb.
Publicidad
Publicidad
29' ST: Cabezazo de Francesco Pio Espositov
Francesco Pio Esposito tuvo un nuevo cabezazo, pero se fue desviado.
28' ST: Nyland salvó dos veces
Primero, un remate de Dimarco al primer palo encontró una buena parada de Nyland. En el rebote, el balón volvió al área chica donde Esposito definió con una carga encina y atrapó nuevamente el arquero noruego.
27' ST: ¡Lo tuvo Nusa!
De un córner, Nusa quedó solo en el área y remató de volea. Buena respuesta de Donnarumma. En el rebote, la volvió a meter Nusa, pero no tuvo destino de arco.
24' ST: Tarjeta amarilla en Italia
Francesco Pio Esposito ve la tarjeta amarilla por protestar. Tercero en Italia tras Barella y Bastoni.
23' ST: Cambio en Italia
Bryan Cristante ingresó al partido en lugar de Davide Frattesi.
Publicidad
Publicidad
22' ST: Tarjeta amarilla de Italia
Alessandro Bastoni es el segundo amonestado del partido por protestar. Antes había visto la tarjeta amarilla Nicolò Barella.
19' ST: Cambio en Noruega
Patrick Berg dejó el partido para el ingreso de Morten Thorsby.
18' ST: ¡Gol de Noruega!
Antonio Nusa marca el empate para Noruega y condena a Italia al repechaje.
Tweet placeholder
17' ST: No llegó el centro de Politano a destino
Politano fue de afuera hacia dentro y un centro suyo estuvo a punto de encontrar a Retegui. Anticipó Ajer para evitar el segundo de Italia. Sigue 1-0.
12' ST: Centro pasado y Bastoni desaprovecha
De un centro al área, Bastoni apareció solo en el segundo palo, pero en vez de bajar el balón al medio, terminó por buscar el arco y se fue afuera.
Publicidad
Publicidad
9' ST: remate de Ryerson
Ryerson probó con un remate cruzado de derecha. El balón terminó en el fondo. Italia sigue ganando 1-0, pero Noruega está mucho mejor en el segundo tiempo.
8' ST: Noruega pelea más el partido
Hay una actitud diferente de Noruega con respecto al primer tiempo. Le va generando peligro a Italia, que entró dormido al segundo tiempo.
4' ST: Noruega presiona
Nueva jugada clara, que terminó con un balón que cruzó el área chica y se fue al lado del palo de Donnarumma. Noruega aprieta cada vez más.
3' ST: Nuevo remate de Sorloth
Contragolpe noruego y el balón terminó en Sorloth, quien probó desde fuera del área. La pelota se fue por arriba del travesaño.
2' ST: Remate de Locatelli
Locatelli buscó un pase filtrado, pero fue bloqueado. Le quedó el rebote y buscó con un remate que fue a las manos de Nyland.
Publicidad
Publicidad
¡Empezó el segundo tiempo!
Ya están jugando Italia 1-0 Noruega en el segundo tiempo. No hay cambios en los equipos.
1' ST: Avisó Sorloth
De entrada, Noruega generó peligro antes de cumplirse el primer minuto. Sorloth, con un remate al primer palo, mandó el balón fuera. Primera chance para el jugador del Atlético de Madrid.
Se vienen las selecciones al campo para el segundo tiempo
Italia y Noruega ya están en los túneles para volver al campo de juego con vistas al segundo tiempo.
Italia gana con un rendimiento de mayor a menor
Empezó muy fuerte Italia con gran presión y tenencia de balón. Logró el gol tempranero de Francesco Pio Esposito y lo ganó merecidamente durante el primer tiempo. Tuvo otra chance clara Esposito, que desperdició en el área. Con el correr de los minutos, la gran intensidad que impuso en los primeros minutos, llevó a que baje revoluciones en el final.
Noruega fue un equipo muy apático y sin intenciones de proponerle un partido de igual a igual a la 'Azzurri'. Se tiró atrás y aisló completamente a Erling Haaland y a Alexander Sorloth. Le funciona porque Italia necesita meter 8 goles más para clasificar.
¡Final del primer tiempo!
Italia le gana 1-0 a Noruega, pero no le alcanza para clasificar directo al Mundial 2026. Necesita 8 goles más. Los noruegos estarían sentenciando su pase a la Copa del Mundo, por ahora.
Publicidad
Publicidad
40' PT: calmó el partido
El partido entró en un pozo donde Italia afloja la presión y Noruega empieza a tener el balón por más tiempo. Ahora, faltan las llegadas.
36' PT: Se lo perdió Esposito
Nuevo centro de Dimarco. Cabezazo de Francesco Pio Esposito, pero se fue apenas al lado del palo. Era el 2-0 de Italia.
34' PT: ¿Cuántos goles necesita Italia?
Con el 1-0, Italia necesita 8 goles más para llegar al primer lugar y ser el clasificado del Grupo I al Mundial 2026. Mientras tanto, Noruega es el que saca boleto a Norteamérica.
31' PT: Probó Nusa
Antonio Nusa y el primer remate de Noruega en el partido. El balón se fue por arriba del travesaño.
26' PT: Italia presiona bien arriba y va generando fútbol de primera
Hay un buen trabajo de Italia, entendiendo la necesidad del partido. Toques de primera en el ataque y buena presión para recuperar rápido el balón. Noruega, muy discreto. Ni Haaland ni Sorloth han pisado el área con peligro.
Publicidad
Publicidad
22' PT: Centro pasado de Dimarco
Dimarco metió un centro con ventaja muy pasado. Estaba solo Esposito en el segundo palo. Si era preciso, podía haber sido el segundo de Italia.
16' PT: Italia sigue generando peligro
Hay una postura muy discreta y a la defensiva de Noruega. Italia le llega por las bandas con las subidas de los laterales, aunque recurre mucho al centro. Sigue ganando 1-0.
Así fue el gol de Esposito para el 1-0 de Italia ante Noruega
De un pelotazo largo, Ryerson se la bajó a Dimarco, quien se la pasó a Retegui. El ítalo-argentino la pivoteó bien y se la devolvió a Dimarco. De primera, casi de sorpresa, lo encontró a Esposito, que de media vuelta y por entre las piernas de Nyland, anotó el 1-0.
Tweet placeholder
10' PT: ¡Gol de Italia!
Francesco Pio Esposito anota el 1-0 de Italia, que se ilusiona.
8' PT: remate de Dimarco
Remate de derecha y casi de sobre pique de Federico Dimarco pasó cerca del palo izquierdo de Orjan Nyland.
Publicidad
Publicidad
5' PT: lluvia fuerte en Milán
Es un ambiente para nada sencillo para Italia y Noruega. Llueve fuerte en San Siro, lo que condiciona el campo de juego. Siguen 0-0.
3' PT: se calienta el partido
Un brazo abierto de Ajer contra Retegui no pasó desapercibido entre los rivales, que se carean en el campo. El árbitro dejó seguir el juego.
¡Inicia el partido!
Ya juegan Italia y Noruega en San Siro. Se disputan la clasificación al Mundial 2026.
¡Salen las selecciones y se vienen los himnos!
Italia y Noruega ya están en el campo de San Siro. Se vienen los himnos y, en instantes, el inicio del partido.
¿Qué necesitan Italia y Noruega para clasificar al Mundial 2026?
El panorama es muy sencillo entre ambas selecciones. Con cualquier resultado que no sea una victoria por 9 goles o más en favor de Italia, Noruega clasificará directamente al Mundial 2026. La 'Azzurri', así, se tendría que conformar con el repechaje.
Publicidad
Publicidad
Calientan las selecciones para el amistoso
Las selecciones de Italia y Noruega ya están en el campo con los últimos preparativos para el duelo.
Tweet placeholder
Árbitros del partido
Todos los árbitros para el Italia vs. Noruega son de nacionalidad española.
Árbitro: Alejandro Hernández
Asistente 1: José Naranjo
Asistente 2: Diego Sánchez Rojo
Cuarto árbitro: José María Sánchez
Árbitro VAR: Carlos del Cerro Grande
Asistente VAR: Valentín Gómez
Alineaciones confirmadas para Italia vs. Noruega
ITALIA: Gianluigi Donnarumma; Giovani Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco; Matteo Politano, Manuel Locatelli, Nicoló Barella, Davide Frattesi; Francesco Pio Esposito y Mateo Retegui. DT: Gennaro Gattuso.
NORUEGA: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Kristian Thorstvedt, Patrick Berg, Sander Berge, Antonio Nusa; Alexander Sorloth y Erling Haaland. DT: Stale Solbakken.
Italia va por el milagro ante Noruega
Se define el grupo I entre Italia y Noruega en San Siro. 'La Azzurri' necesita un milagro de 9 goles para meterse en la Copa del Mundo, lugar que, por ahora, es de los noruegos de Erling Haaland. Sigue las acciones en Bolavip Perú.
Subeditor de Bolavip Perú con ocho años de experiencia en cobertura de eventos deportivos nacionales e internacionales. Ex subeditor de Bolavip Global y Argentina. Es periodista deportivo y Licenciado en Comunicación. Trabajó previamente en Clarín, Filo News, Pasión Fútbol, El Heraldo Deportes y Terra México, entre otros. Un verdadero especialista en fútbol internacional que además siente pasión por la NFL, la NBA, el tenis, el handball y otros deportes.