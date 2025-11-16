Italia pierde ante Noruega por 4-1 por el doblete de Erling Haaland y los goles de Antonio Nusa y Jorgen Strand Larsen, mientras que Francesco Pio Esposito había adelantado a la ‘Azzurri’ en San Siro. Con este resultado, los noruegos se quedaron con el primer lugar del grupo I de las Eliminatorias UEFA y se clasificaron al Mundial 2026. Los italianos, por su parte, deberán jugar el repechaje UEFA.

Italia necesitaba un milagro para clasificar de forma directa a la Copa del Mundo 2026. Una goleada por nueve goles le daba este boleto directo. Sin embargo, Noruega no desaprovechó su gran chance de asegurar su vuelta a un Mundial, el que no juega desde 1998. Erling Haaland fue vital en el segundo tiempo con un doblete.

La ‘Azzurri’ fue totalmente de mayor a menor. Arrancó llevándose por delante a los noruegos y golpeó rápido con el gol de Francesco Pio Esposito al minuto 11. Sin embargo, necesitaba ocho goles más para poder pasar. Aún así, seguía decididamente en ataque y con fuerte presión sobre los visitantes.

Sin embargo, el seleccionado dirigido por Gennaro Gattuso se fue quedando en el final del primer tiempo y, en el segundo, los goles de Noruega terminaron por destruir su moral. El primer gol fue de Antonio Nusa con un fuerte remate a los 18 minutos.

A partir de ese tanto, todo fue a pedir de los dirigidos por Stale Solbakken. Y apareció Haaland. Primero, gracias a una gran jugada de Oscar Bobb y una asistencia para un gol de volea. Luego, con una definición tras pase de Morten Thorsby para el 3-1. Dos goles en dos minutos para terminar de liquidar las esperanzas italianas.

Sobre el final, un gol de Jorgen Strand Larsen sentenció el festejo de Noruega para un 4-1 que le permitió clasificar directamente y demostrar por qué fue mejor que Italia en todas las Eliminatorias. La ‘Azzurri’ ahora deberá pelear por estar en el Mundial en el repechaje.

¿A qué hora jugaron Italia vs. Noruega?

Italia vs. Noruega se juega este domingo 16 de noviembre en un partido correspondiente al Grupo I de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El horario de inicio del encuentro fue desde las 14:45 horas de Perú, Ecuador y Colombia.

ver también ¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 en Perú?

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo estuvo programado para las 16:45 horas. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (hora del Este), inició a las 15:45 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) fue a las 11:45 horas. Y en México, comenzó a las 13:45 horas.

¿Qué canal transmitió en vivo Italia vs. Noruega?

Italia vs. Noruega se juega este viernes 14 de noviembre en Luxemburgo. El partido se puede ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica y Centroamérica, así como en el canal ESPN en ciertos países. En tanto, en México va por Sky Sports y Sky+; y en los Estados Unidos, tiene transmisión de FOX Sports 1, FOX Sports App, foxsports.com, ViX y fuboTV.