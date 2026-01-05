El tenis peruano sigue en franco ascenso. Pese a que una lesión le impidió jugar en este inicio del 2026 y se confirmó su ausencia para el Australian Open, Ignacio Buse tiene motivos para festejar. Es que la última actualización del ranking ATP le permitió subir dos puestos y ubicarse en el Top 100 por primera vez en su historia.

Ignacio Buse se ubica en el puesto 100 del ranking ATP y, así, pese a su difícil presente profesional debido a una lesión, logra un hito histórico para el tenis peruano. Es que desde Juan Pablo Varillas en 2022 no había un jugador del Perú dentro del Top 100. Así, el ‘Colo’ tiene motivos para festejar.

Cabe recordar que Buse informó de manera oficial que padece una lesión, la cual le impidió realizar su pretemporada con normalidad. En redes sociales, su tío, el famoso chef Gastón Acurio mostró que debía caminar con muletas. Por ende, la dolencia fue de gravedad y es lo que le impide jugar en el circuito en este inicio de temporada.

Ignacio Buse es el sexto jugador peruano en alcanzar el Top 100 del ranking ATP

Aún con su lesión, Ignacio Buse subió puestos en el ranking ATP debido a un gran descenso de dos jugadores: el kazajo Alexander Shevchenko perdió 9 lugares y es 106º y el japonés Shintaro Mochizuki bajó 11 puestos y está en el 110º. A raíz de esto, el ‘Colo’ trepó al puesto 100 y permitió lograr ese objetivo que se le escapó en 2025.

El jugador de sólo 21 años se convirtió en el sexto peruano en ser parte del Top 100 en algún momento del ranking ATP. El último había sido Juan Pablo Varillas en 2022, antes lo había hecho Luis Horna en 2009 y, más atrás, hay que mencionar a Jaime Yzaga, Pablo Arraya y Carlos Di Laura. El detalle, a continuación:

JUAN PABLO VARILLAS

Si bien continúa en actividad, no goza de su mejor presente, ya que está recuperándose y ganando ritmo tenístico. Juan Pablo Varillas ingresó por primera vez al Top 100 en 2022, aunque su mejor ubicación se dio en 2023 cuando llegó al puesto 60.

Juan Pablo Varillas, tenista peruano (Getty Images).

LUIS HORNA

‘Lucho’ ha tenido una carrera inolvidable. Llegó a ser puesto 33 en el ranking ATP en 2004, aunque en dobles, estuvo en el Top 20 en 2008. Fue campeón en dobles de Roland Garros junto al uruguayo Pablo Cuevas. Tuvo dos títulos en singles: Acapulco y Viña del Mar.

Luis Horna, en un partido de 2008 (Getty Images).

JAIME YZAGA

Fue el mejor peruano en la historia del tenis profesional, al alcanzar el puesto 18 a nivel singles en 1989. Ganó ocho títulos en su carrera: Schenectady, Sao Paulo, Itaparica, Charlotte, Auckland, Sídney y Tampa, en dos ocasiones. Uno de sus triunfos más resonantes fue en el US Open de 1994 ante el entonces número uno del mundo, Pete Sampras.

PABLO ARRAYA

Otro gran tenista peruano, quien fue campeón una vez a nivel ATP, en Burdeos en 1983, además de llegar a otras cuatro finales. Fue puesto 29 en el ranking en agosto de 1984 y llegó a ser 85º en dobles.

CARLOS DI LAURA

Cierra el ranking de jugadores peruanos, al haber sido 92 en el ranking ATP de singles, aunque fue especialista en dobles donde llegó al puesto 29. De hecho, llegó a ser semifinalista en Roland Garros en dobles en 1989. Representó a Perú en Copa Davis y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

¿Cuándo regresa Ignacio Buse al circuito ATP?

Lamentablemente, Ignacio Buse no pudo recuperarse para pensar en su participación en el Australian Open. Si bien ya está en el puesto 100 del ranking ATP, la inscripción al torneo lo obligaba a jugar la qualy, pero debido a su mencionada lesión, tuvo que darse de baja.

Ahora bien, la gran pregunta pasa por saber cuándo volverá al circuito. Una certeza de cara a futuro es que Buse será parte del equipo peruano de Copa Davis, liderado por Luis Horna, para jugar las qualifiers ante Alemania en Dusseldorf.

Buse fue confirmado como la raqueta número uno del Perú y estará acompañado en el equipo por Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino. Deberá enfrentarse al equipo alemán, que no contará con su principal exponente, Alexander Zverev, pero sí tendrá a los siguientes jugadores: Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Tim Puetz y Kevin Krawietz.

