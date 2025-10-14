Con Inglaterra al Mundial 2026, así quedaron las tablas de posiciones de las Eliminatorias UEFA tras la fecha FIFA de octubre

Terminó la fecha FIFA de octubre para las selecciones europeas. Así, a falta de dos jornadas en la mayoría de los grupos, se va definiendo el panorama para ciertos combinados en las Eliminatorias UEFA. Inglaterra, por ejemplo, aseguró su clasificación al Mundial 2026, mientras que España y Portugal también han dado pasos importantes.

Inglaterra fue la gran ganadora de esta fecha FIFA. De visitante, goleó 5-0 a Letonia con doblete de Harry Kane y aseguró el primer lugar del grupo K. Por lo tanto, Albania y Serbia, dos rivales totalmente enemistados, deberán pelear por el lugar al repechaje europeo.

España y Portugal también dieron pasos importantes rumbo a la Copa del Mundo. ‘La Roja’ no tuvo problemas y goleó 4-0 a Bulgaria para ser líder con 12 unidades. En el mismo grupo E, Turquía le ganó a Georgia y está cerca de asegurar el repechaje.

Por su parte, Portugal estuvo a escasos minutos de asegurar su clasificación al Mundial 2026. Lo ganaba 2-1 por un doblete de Cristiano Ronaldo, quien se convirtió en goleador histórico de las Eliminatorias con 41 goles, pero Dominik Szoboslai, al minuto 91, le empató el partido. Pese al empate, los lusos le sacan cinco puntos a su rival de cara a las dos jornadas que faltan en noviembre.

Otra selección que sumó puntos claves es Italia. Le ganó 3-0 a Israel con doblete de Mateo Retegui para sacarle seis puntos de ventaja a este rival en la pelea por el segundo lugar. Además, la ‘Azzurri’ quedó a un triunfo de Noruega en la lucha por la clasificación directa a la Copa del Mundo.

Así quedaron las tablas de posiciones de las Eliminatorias UEFA

Resultados del martes 14 de octubre