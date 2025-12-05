Dónde y en qué estadios jugará España en el Mundial 2026 de la FIFA

El Mundial 2026 será el torneo más grande de la historia: 48 selecciones, 104 partidos y una Copa del Mundo repartida entre Estados Unidos, México y Canadá. Un escenario colosal en el que España buscará, por fin, recuperar el brillo que perdió después de su coronación en Sudáfrica 2010. La selección llega con una generación renovada, un estilo más vertical y la expectativa de ser protagonista gracias al talento Lamine Yamal.

La Copa del Mundo 2026 inaugura un formato inédito: 12 grupos de cuatro equipos, con dos clasificados por grupo y los ocho mejores terceros avanzando a dieciseisavos. Un calendario más largo, más viajes, más desgaste y más variables condicionadas por un factor clave: los estadios y las ciudades donde juegue cada selección.

Para España, este detalle será especialmente determinante. La amplitud del territorio de los países anfitriones implica diferencias climáticas marcadas, estilos de césped distintos y desplazamientos que pueden alterar rendimientos. Por eso, conocer sus sedes será fundamental para medir hasta dónde puede llegar el equipo.

Así pues, España salió sorteado en el grupo H. Por eso jugará su primer partido ante Cabo Verde, luego enfrentará a Arabia Saudita y cerrará dicho grupo ante Uruguay.

Los rivales de España en el Mundial 2026 (X @SEFutbol).

Cómo se clasificó España al Mundial 2026

La ‘Furia Roja’ selló su clasificación al Mundial 2026 con autoridad. Ganó su Grupo D con una de sus mejores campañas: 5 victorias, 1 empate y 16 puntos. Además, tuvo 13 goles a favor, 4 en contra y una diferencia de 9.

El equipo mostró madurez y una identidad clara. La combinación entre futbolistas jóvenes como Pedri, Yamal y Nico Williams, junto a consagrados como Fabián Ruiz, Rodri y Dani Carvajal, le dio equilibrio a un proyecto que parecía necesitar una base firme después de Qatar 2022.

España en el Mundial 2026. (Foto: España)

¿Puede España ganar el Mundial 2026?

Sí, España está entre las selecciones llamadas a competir por el título del Mundial 2026. No llega como máxima favorita, pero sí como candidata seria. Tiene un equipo técnico que entiende bien la nueva estructura del fútbol internacional, un plantel con habilidades complementarias y un estilo que puede adaptarse a los diferentes contextos del torneo.

¿Dónde jugará España en el Mundial 2026?

La Selección de España no tiene definidos los estadios en donde jugará la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. No obstante, sí se pueden especular con las sedes elegidas. El Grupo H tendría partidos en Guadalajara, Houston, Atlanta y Miami.

De todas maneras, el calendario con días, fechas y sedes elegidas se confirma este sábado 6 de diciembre.