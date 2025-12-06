España, una de las selecciones candidatas a ganar el Mundial 2026, ya conoce qué días, en qué ciudades y en qué estadios enfrentará a Arabia Saudita, Cabo Verde y Uruguay, por la fase de grupos de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá.

Para los intereses de Lamine Yamal y compañía, era vital saber cuál será la selecciones de las sedes, puesto que de esto dependía toda la logística que implicará el traslado entre los tres países que organización el Mundial 2026.

Así pues, la FIFA ya hizo oficial el calendario completo de España y reveló que jugará ante Cabo Verde el 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Georgia (Atlanta), el 21 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Georgia (Atlanta) y el 26 de junio en el estadio Akron de Jalisco (Guadalajara).

De esta manera se definió en qué estadios, días, horarios y ciudades jugará España por la fase de grupos del Mundial 2026. Ahora solo queda saber cómo le va en cada uno de los encuentros y conocer si queda como primera, segunda o mejor tercera del Grupo H para ver si pasa a 16avos de final, o si es eliminada.

El grupo de España en el Mundial 2026. (Foto: Selección española)

Calendario completo de España en el Mundial 2026

España jugará en la ciudad de Atlanta ante Cabo Verde y Arabia Saudita y en Guadalajara ante Uruguay. Esto quiere decir que España tendrá dos partidos en territorio de Estados Unidos y uno en México.

Ahora el técnico Luis de la Fuente Castillo, junto a todo su equipo de trabajo y la parte logística, tendrá que colocar la mejor ruta para que España pueda tener el menor desgaste entre todos los viajes y llegar en óptimas condiciones a cada uno de sus partidos del Mundial 2026.

Calendario completo de España en el Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Cómo se clasificó España al Mundial 2026

La ‘Furia Roja’ selló su clasificación al Mundial 2026 con autoridad. Ganó su Grupo D con una de sus mejores campañas: 5 victorias, 1 empate y 16 puntos. Además, tuvo 13 goles a favor, 4 en contra y una diferencia de 9.

¿Puede España ganar el Mundial 2026?

Sí, España está entre las selecciones llamadas a competir por el título del Mundial 2026. No llega como máxima favorita, pero sí como candidata seria. Tiene un equipo técnico que entiende bien la nueva estructura del fútbol internacional, un plantel con habilidades complementarias y un estilo que puede adaptarse a los diferentes contextos del torneo.

Calendario completo del Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Datos claves

España jugará la fase de grupos del Mundial 2026 ante Arabia Saudita, Cabo Verde y Uruguay.

El jugador Lamine Yamal y su equipo debutarán el 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia ante Cabo Verde.

