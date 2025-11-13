Irlanda 0-0 Portugal EN VIVO y GRATIS con Cristiano Ronaldo por Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: minuto a minuto

Ambos equipos tendrán el objetivo de sumar de a tres para poder aspirar a un cupo en el Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto en la siguiente nota.

El duelo entre Portugal e Irlanda, con Cristiano Ronaldo como figura principal, tiene previsto iniciar a las 14:45 horas de Perú. A continuación, conoce los horarios correspondientes a otros países alrededor del mundo:

El cotejo de las Eliminatorias Europeas 2025 entre Portugal e Irlanda será transmitido en vivo a través de las pantallas de ESPN 2 y la plataforma de streaming Disney Plus para toda Latinoamérica. Asimismo, el contenido también estará disponible en DGO o disfrutar del minuto a minuto en Bolavip Perú .

"Me gustan mucho los hinchas de acá. El apoyo que dan a su selección es admirable. Para mí es un placer venir a jugar de nuevo acá. Claro que va a ser difícil, espero que no me abucheen demasiado. Prometo que trataré de portarme bien. Yo hago mi trabajo. Intento ganar el partido y hacer goles para ayudar a mi equipo. Estoy seguro que el juego va a ser difícil", señaló en conferencia de prensa.

A través de sus redes sociales, la Selección de Portugal compartió cómo lucen sus camerinos junto a la camiseta con la que jugarán.

14:10hs El duelo entre Portugal e Irlanda se disputará en el Aviva Stadium de Dublín

Portugal e Irlanda ya se encuentran en el campo de juego realizando el calentamiento precompetivivo.

Todo listo para que inicie el duelo entre portugueses e irlandeses. Con el resultado conseguido por Ucrania, Irlanda se quedó fuera del Mundial 2026. De ganar, Portugal clasificará a la competencia internacional.

Con Cristiano Ronaldo como capitán, Portugal ya aguarda el momento para salir al campo de juego.

Portugal con Cristiano Ronaldo se enfrenta a Irlanda por la novena jornada del Grupo F de las Eliminatorias Europeas 2025. Los ‘lusos’ tienen la oportunidad de asegurar su pase al Mundial 2026, motivo por el cual, se juegan todo por el todo.

En la fecha pasada, Portugal estuvo cerca de asegurar su clasificación frente a Hungría, ante la presencia de su hinchada en casa. Sin embargo, un gol en la última jugada lo dejó sin poder celebrar con su gente.

Por su parte, Irlanda necesita sumar de a tres para mantenerse en la lucha por el segundo puesto que da acceso al repechaje. Conscientes de la influencia de ‘CR7’ en el elenco portugués, no se intimidan y buscan imponer sus objetivos.