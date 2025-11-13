Irlanda 0-0 Portugal EN VIVO y GRATIS con Cristiano Ronaldo por Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: minuto a minuto

Portugal con Cristiano Ronaldo se enfrenta a Irlanda por la novena jornada del Grupo F de las Eliminatorias Europeas 2025. Los ‘lusos’ tienen la oportunidad de asegurar su pase al Mundial 2026, motivo por el cual, se juegan todo por el todo.
En la fecha pasada, Portugal estuvo cerca de asegurar su clasificación frente a Hungría, ante la presencia de su hinchada en casa. Sin embargo, un gol en la última jugada lo dejó sin poder celebrar con su gente.
Por su parte, Irlanda necesita sumar de a tres para mantenerse en la lucha por el segundo puesto que da acceso al repechaje. Conscientes de la influencia de ‘CR7’ en el elenco portugués, no se intimidan y buscan imponer sus objetivos.