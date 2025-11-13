Es tendencia:
Irlanda 0-0 Portugal EN VIVO y GRATIS con Cristiano Ronaldo por Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: minuto a minuto

El cuadro 'luso' visita a Irlanda en la ciudad de Dublín por la fecha 9 del proceso clasificatorio europeo. Todos los detalles en la nota.

Portugal, en el túnel, esperando para salir a la cancha

Con Cristiano Ronaldo como capitán, Portugal ya aguarda el momento para salir al campo de juego.

Image
3' ¡Arrancó con todo Portugal!

Bernardo Silva estuvo cerca de marcar el 1-0 para Portugal.

¡Inició el partido!

Portugal se enfrenta a Irlanda por la fecha 5 de las Eliminatorias UEFA 2025.

Ambos equipos entonaron sus respectivos himnos

Todo listo para que inicie el duelo entre portugueses e irlandeses. Con el resultado conseguido por Ucrania, Irlanda se quedó fuera del Mundial 2026. De ganar, Portugal clasificará a la competencia internacional.

Ya se realiza el calentamiento previo

Portugal e Irlanda ya se encuentran en el campo de juego realizando el calentamiento precompetivivo.

Image
El duelo entre Portugal e Irlanda se disputará en el Aviva Stadium de Dublín

El plantel de Portugal arribando al estadio

Así luce la camiseta de Portugal

A través de sus redes sociales, la Selección de Portugal compartió cómo lucen sus camerinos junto a la camiseta con la que jugarán.

El pedido de CR7 a la hinchada de Irlanda

"Me gustan mucho los hinchas de acá. El apoyo que dan a su selección es admirable. Para mí es un placer venir a jugar de nuevo acá. Claro que va a ser difícil, espero que no me abucheen demasiado. Prometo que trataré de portarme bien. Yo hago mi trabajo. Intento ganar el partido y hacer goles para ayudar a mi equipo. Estoy seguro que el juego va a ser difícil", señaló en conferencia de prensa.

Image

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

  • Portugal 1-0 Irlanda (Eliminatorias 2025)
  • Portugal 3-0 Irlanda (Amistoso 2024)
  • Irlanda 0-0 Portugal (Eliminatorias 2021)
  • Portugal 2-1 Irlanda (Eliminatorias 2021)
  • Portugal 5-1 Irlanda (Amistoso 2014)
Alineaciones confirmadas de Portugal e Irlanda

  • Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Diogo Dalot; Rúben Neves, Vitinha, Joao Neves; Bernardo Silva, Joao Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
  • Irlanda: Caoimhín Kelleher; Seamus Coleman, Nathan Collins, Dara O'Shea, Liam Scales, Jake O'Brien; Finn Aziz, Jack Taylor, Josh Cullen; Chiedozie Ogbene y Troy Parrott. DT: Heimir Hallgrimsson.

¿Dónde ver Portugal vs. Irlanda EN VIVO con 'CR7'?

El cotejo de las Eliminatorias Europeas 2025 entre Portugal e Irlanda será transmitido en vivo a través de las pantallas de ESPN 2 y la plataforma de streaming Disney Plus para toda Latinoamérica. Asimismo, el contenido también estará disponible en DGO o disfrutar del minuto a minuto en Bolavip Perú.

¿A qué hora juega Portugal vs. Irlanda?

El duelo entre Portugal e Irlanda, con Cristiano Ronaldo como figura principal, tiene previsto iniciar a las 14:45 horas de Perú. A continuación, conoce los horarios correspondientes a otros países alrededor del mundo:

  • México: 13:45 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 14:45 horas
  • Venezuela, Bolivia: 15:45 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 16:45 horas
  • España: 20:45 horas

¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Portugal e Irlanda!

Ambos equipos tendrán el objetivo de sumar de a tres para poder aspirar a un cupo en el Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto en la siguiente nota.

Por Nicole Cueva

Portugal se enfrenta a Irlanda por la fecha 9 de las Eliminatorias UEFA 2025.
© DifusiónPortugal se enfrenta a Irlanda por la fecha 9 de las Eliminatorias UEFA 2025.

Portugal con Cristiano Ronaldo se enfrenta a Irlanda por la novena jornada del Grupo F de las Eliminatorias Europeas 2025. Los ‘lusos’ tienen la oportunidad de asegurar su pase al Mundial 2026, motivo por el cual, se juegan todo por el todo.

En la fecha pasada, Portugal estuvo cerca de asegurar su clasificación frente a Hungría, ante la presencia de su hinchada en casa. Sin embargo, un gol en la última jugada lo dejó sin poder celebrar con su gente.

Por su parte, Irlanda necesita sumar de a tres para mantenerse en la lucha por el segundo puesto que da acceso al repechaje. Conscientes de la influencia de ‘CR7’ en el elenco portugués, no se intimidan y buscan imponer sus objetivos.

nicole cueva
Nicole Cueva
