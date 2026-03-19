Real Betis estaba obligado a ganar en el Benito Villamarín para poder sonar con los cuartos de final de la UEFA Europa League 2025-26. Es que en la ida había sufrido una derrota 1-0 por el gol del argentino Vicente Taborda de penal. Y, en la vuelta, puso la casa en orden con participación directa de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, autor de uno de los goles para el triunfo 4-0.

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‘Cucho’ Hernández fue muy importante en el partido y ayudó a abrir el resultado. Es que en la jugada del primer gol, anotado por Aitor Ruibal, éste agarró un rebote en el área chica para marcar el 1-0. No obstante, ese rebote llegó luego de un violento tiro a portería del colombiano, que dio en el larguero.

¡¡SI CUCHO HACÍA ESO ERA EL GOL DEL AÑO!! El colombiano estrelló un remate desde lejísimos en el travesaño y Aitor Ruibal aprovechó el rebote para el 1-0 (1-1 global) del Betis ante Panathinaikos.



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Ese remate desde lejos que no pudo ser para ‘Cucho’ sí lo pudo meter Sofyan Amrabat. Antes del final del primer tiempo, un disparo desde fuera del área se clavó en el ángulo para el 2-0, que ya le daba la ventaja al conjunto bético en la serie.

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Así fue el golazo de ‘Cucho’ Hernández para el 3-0 Betis ante Panathinaikos

Al octavo minuto del complemento, ‘Cucho’ Hernández metió un gol clave para empezar a asegurar la clasificación de Betis a los cuartos de final de la UEFA Europa League. Tras un pase de Aitor Ruibal, el colombiano definió de zurda y de primera para el 3-0.

¡¡COLOMBIA IN DA HOUSE!! Zurdazo de primera de CUCHO HERNÁNDEZ, para el 3-0 (3-1 global) de Betis ante Panathinaikos. En las tribunas de La Cartuja… ¡festejo Cafetero!



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Este fue el segundo gol anotado por el delantero de la Selección Colombia en la UEFA Europa League. Anteriormente, le había anotado al FC Utrecht en la fase liga. También fue su gol 11 en 29 partidos disputados en la presente temporada como verdiblanco.

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La goleada 4-0 del Betis la sentención Antony al minuto 21 del complemento. Así, con este último tanto, el equipo del ‘Ingeniero’ Manuel Pellegrini aseguró la clasificación directa a cuartos de final.

¿Contra quién juega Real Betis en cuartos de final de la UEFA Europa League 2025-26?

Real Betis aseguró la clasificación con el 4-1 en el resultado global ante Panathinaikos. Ahora, en cuartos de final de la UEFA Europa League 2025-26, le toca enfrentar a Sporting Braga, equipo que también tuvo que remontar una desventaja del partido de vuelta (2-0) y ganó por goleada 4-0 para pasar con global de 4-2 ante Ferenváros.

Datos claves

4-1 fue el resultado global con el que Betis eliminó al Panathinaikos.

fue el resultado global con el que Betis eliminó al Panathinaikos. ‘Cucho’ Hernández anotó el tercer gol y alcanzó 11 tantos en la temporada.

anotó el tercer gol y alcanzó 11 tantos en la temporada. Sporting Braga enfrentará al Real Betis en los cuartos de final del torneo.