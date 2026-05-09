Barcelona vs. Real Madrid: Horario, alineaciones probables y dónde ver el Clásico en televisión

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo. En juego está el título de LaLiga para el Barça. Ambos equipos cuentan con bajas de peso para el duelo.

FC Barcelona y Real Madrid juegan este domingo 10 de mayo una nueva edición del Clásico de España, esta vez, correspondiente a la fecha 35 de LaLiga 2025-26. El Camp Nou recibe este encuentro entre los dos equipos más importantes de España. El título está en juego en el duelo, ya que el Barça puede festejar ante un buen resultado.

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A falta de cuatro fechas para el final de LaLiga, el Barça puede salir campeón con una victoria o un empate ante su clásico rival en este duelo. La diferencia de 11 puntos (88 ante 77) cuando restan 12 en juego le dan una gran ventaja a los ‘Culés’ para terminar por asegurar la consagración.

Del lado del Madrid, hay caos. La semana ha estado llena de polémica por el escándalo que generó la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. En medio de varias especulaciones, el uruguayo no jugará este partido debido a un traumatismo craneoencefálico por un golpe en la cabeza.

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Su baja se suma a otros de peso como las de Arda Güler, Dani Carvajal o Rodrygo. En tanto, en el Barça, Lamine Yamal es la principal ausencia para este Clásico. No obstante, ambos equipos también recuperan piezas importantes.

Alineación probable del FC Barcelona

Hansi Flick está a un paso de asegurar el bicampeonato en LaLiga. Para ello, de cara al Clásico, si bien no cuenta con Lamine Yamal, recupera a Raphinha, quien va al banco de suplentes. Robert Lewandowski y Frenkie de Jong van al banco de suplentes. Los 11 titulares del Barça son:

Joan García

Jules Koundé

Éric García

Pau Cubarsí

Joao Cancelo

Pedri

Gavi

Dani Olmo

Roony Barghdji

Fermín López

Ferran Torres

DT: Hansi Flick

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Alineación probable del Real Madrid

Rodrygo, Éder Militão, Arda Güler, Dani Carvajal, Ferland Mendy y Fede Valverde son las bajas que tiene Álvaro Arbeloa para este Clásico. En tanto, Dani Ceballos sigue apartado. La buena noticia es el regreso a portería de Thibaut Courtois. Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé son dudas para el inicio. Los 11 titulares de los ‘Merengues’ son:

Thibaut Courtois

Trent Alexander-Arnold

Antonio Rüdiger

Dean Huijsen

Fran García

Aurélien Tchouaméni o Eduardo Camavinga

Jude Bellingham

Thiago Pitarch

Brahim Díaz

Vinícius Júnior

Kylian Mbappé

DT: Álvaro Arbeloa

Horario del Clásico Barcelona vs. Real Madrid

El horario oficial del Clásico Barcelona vs. Real Madrid en el Camp Nou este domingo 10 de mayo es a las 21:00 horas en España. En tanto, en Perú, inicia a las 16:00 horas.

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Dónde ver el Clásico Barcelona vs. Real Madrid en televisión

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid cuenta con transmisión en exclusiva para toda Sudamérica de DIRECTV. Por lo tanto, se podrá ver por el canal 610 y 1610 en HD de DSports. También estará a disposición en la plataforma DGO.

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