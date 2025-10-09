La insólita Selección que estuvo a punto de dirigir Ricardo Gareca: “Quedé mal”

Ricardo Gareca reveló uno de sus secretos mejor guardados. Charlando con el medio ‘Pasión Fortinera’, el entrenador se sentó y contó una de sus anécdotas más increíbles. Mencionando toda la situación, el ‘Tigre’ le puso color a la historia mandando una frase épica: “Quedé mal”.

Sucede que luego de dejar Vélez Sarsfield en el 2023, una selección de Asia contactó a Ricardo Gareca. Proponiéndole que los dirija pues sabían todo lo que había logrado con Perú, y querían lo mismo, el ‘Tigre’ viajó al exótico destino.

“Cuando me voy de Vélez Sarsfield me busca Baréin y ellos sabían de todo el trabajo que había hecho en Perú. Ellos querían que haga lo mismo pues nunca habían ido al Mundial”, contó Ricardo Gareca mientras revelaba que viajó a conocer el país.

“Fui y nos atendieron de maravilla. Muy bonito todo; me dieron muchos regalos: bolsas con perfumes para mi señora, para mí, para mis hijos… Y bueno, yo les dije que la respuesta se las daba cuando llegara a Argentina. Les dije que no, y quedé mal. Ya no puedo volver por allá”, contó Ricardo Gareca entre risas.

¿Qué hizo Ricardo Gareca con la Selección Peruana?

El técnico Ricardo Gareca terminó con 36 años de sequía en la Selección Peruana luego de clasificar al Mundial Rusia 2018. Logrando la hazaña tras vencer a Nueva Zelanda en el repechaje, el popular ‘Tigre’ es considerado un héroe nacional.

Además de ese gran logro, de la mano técnica de Ricardo Gareca, la Selección Peruana también obtuvo otros hitos deportivos: subcampeón de la Copa América 2019 y cuarto lugar en la Copa América 2021.

Gareca festejando con Perú su clasificación al Mundial Rusia 2018. (Foto: Getty Images)

¿Cuántos años tiene Ricardo Gareca?

Ricardo Gareca tiene 67 años y el último equipo al que dirigió fue a la Selección Chilena. De ahí en más ha tomado el control de Perú, Palmeiras, Vélez Sarsfield y Universitario.

¿Dónde queda Baréin?

Baréin es un país árabe situado en la costa oeste del golfo Pérsico. Se habla árabe, nunca ha ido al Mundial y buscó contratar a Ricardo Gareca.

