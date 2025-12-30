El astro portugués Cristiano Ronaldo continúa desafiando las leyes de la lógica y del tiempo en su búsqueda por alcanzar una cifra que parecía imposible para cualquier mortal: los 1,000 goles oficiales. Tras su más reciente actuación con el Al-Nassr este 30 de diciembre de 2025, el delantero luso ha cerrado el año de forma espectacular, dejando claro que su retiro no está cerca mientras esa meta histórica siga pendiente. Su capacidad goleadora en la Saudi Pro League ha reactivado el debate sobre hasta dónde puede llegar el máximo artillero de la historia del fútbol.

Cristiano Ronaldo cerca de los 1000 goles

A día de hoy, y tras su anotación frente al Al-Ettifaq, la cuenta personal de “El Bicho” ha ascendido a los 957 goles. Esto significa que a Cristiano Ronaldo le faltan exactamente 43 goles para alcanzar el milenio de festejos. El gol 957 llegó en el minuto 67 del encuentro, tras un remate de su compatriota João Félix que impactó en la espalda de Ronaldo, desviando la trayectoria del balón hacia el fondo de la red. Aunque fortuita, la anotación suma oficialmente a su registro, consolidándolo como el líder absoluto en la tabla histórica de goleadores.

Cristiano Ronaldo premiado hace unos días. (Foto: X).

El ritmo que ha mantenido CR7 durante este 2025 es, simplemente, asombroso. A sus casi 41 años, el capitán de la selección de Portugal ha logrado marcar 41 goles en el año natural (incluyendo su reciente tanto de hoy), superando las cifras de muchos delanteros en la plenitud de su carrera. Esta regularidad es la que alimenta la esperanza de sus seguidores; si Cristiano logra mantener un promedio de 30 a 40 goles por temporada, el mundo del deporte podría ser testigo del gol número 1,000 entre finales de 2026 y los primeros meses de 2027.

La principal misión de Cristiano Ronaldo

La planificación de su carrera parece estar alineada con este objetivo. Recientemente, Ronaldo ha mencionado que se siente físicamente apto para seguir compitiendo al máximo nivel en Arabia Saudita y con su selección nacional. Con el Mundial de 2026 en el horizonte, el portugués tiene el escenario perfecto para seguir sumando conquistas. Llegar a la cita mundialista con una cifra cercana a los 980 o 990 goles convertiría cada partido de Portugal en un evento global sin precedentes, buscando el récord frente a los ojos de todo el planeta.

Cristiano Ronaldo capitán principal en el Al-Nassr. (Foto: X).

Para poner esta cifra en perspectiva, su más cercano perseguidor en activo es Lionel Messi, quien actualmente cuenta con 896 goles. Aunque el argentino también sigue anotando en la MLS, la ventaja de Ronaldo parece sólida en la carrera por ser el primer futbolista en llegar a los cuatro dígitos. La diferencia de 61 goles entre ambos mantiene viva una rivalidad que se ha trasladado de Europa a otros continentes, pero que sigue cautivando a los amantes del fútbol estadístico y las marcas históricas.

Los goles que debe completar Cristiano Ronaldo

Valgan verdades ahora mismo, la pregunta no es si Cristiano Ronaldo llegará a los 1,000 goles, sino cuándo lo hará. Con 957 tantos en su haber y solo 43 por delante, el delantero del Al-Nassr ha convertido cada partido en una cuenta regresiva hacia la inmortalidad deportiva. El “factor suerte”, como el rebote de hoy contra Al-Ettifaq, sumado a su implacable ética de trabajo, sugieren que el milenio de goles es una realidad inevitable para el jugador que ha redefinido el concepto de longevidad en el deporte rey.

