Cristiano Ronaldo sorprende con brutal chalaca: así terminó la jugada que se hizo viral en la final de la Supercopa de Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo volvió a sorprender a sus casi 41 años con Al Nassr. Mostrando todavía un físico increíble y un juego talentoso, el delantero se mandó con una nueva chalaca en la final entre Al Nassr vs. Al Ahli por la Supercopa de Arabia Saudita.

Sucediendo todo antes del gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0 de Al Nassr vs. Al Ahli, ‘CR7’ intentó abrir el marcador de otra manera. Saltando para realizar una chalaca, el portugués la consiguió, pero el balón fue directo a las manos del portero Édouard Mendy.

Cristiano Ronaldo hizo nueva chalaca en el Al Nassr vs. Al Ahli

El intento de gol de Cristiano Ronaldo con una chalaca no pasó desapercibido por nadie y todos los fanáticos de Al Nassr vieron como la pirueta casi termina en gol.

Sucediendo todo esto en el minuto 21 del partido, Cristiano Ronaldo no pudo anotar, pero luego tuvo su revancha y marcó el 1-0 de Al Nassr vs. Al Ahli de penal en la final de la Supercopa de Arabia Saudita.

¿Cuántos años tiene Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo tiene 40 años pues nació el 5 de febrero de 1985. Con una carrera profesional más de 20 años, el delantero se convirtió en el primer jugador en toda la historia en anotar 100 goles en 5 equipos distintos.

¿Cuánto vale Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo vale 12 millones de dólares según información oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que su valor más alto fue de 120 millones cuando tenía 29 años y jugaba en el Real Madrid.